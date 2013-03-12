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۲۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۰۲

سرهنگ صالحی خبرداد:

خانواده محوری و محله محوری ماموریت پلیس زنجان در چهارشنبه سوری امسال

خانواده محوری و محله محوری ماموریت پلیس زنجان در چهارشنبه سوری امسال

زنجان - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان زنجان، ماموریت اصلی پلیس زنجان در چهارشنبه سوری امسال را خانواده محوری و محله محوری عنوان کرد و گفت: در این راستا پلیس زنجان کلیه تمهیدات امنیتی و انتظامی را برای کنترل ناهنجاری و ایجاد امنیت بر عهده دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا صالحی ظهر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران استان، رسانه ها را قوی ترین پل ارتباطی بین پلیس و مردم یاد کرد و افزود: رسانه ها با اطلاع رسانی درست و شفاف که دارند در برقراری امنیت در جامعه بسیار موثر هستند.

وی با اشاره به چهارشنبه آخرسال افزود:چهارشنه سوری یک عادت اجتماعی است و امروزه به دلایل بسیاری از خرافه پرستی ها این سنت تبدیل به یک ناهنجاری تبدیل شده است.

فرمانده انتظامی استان زنجان  تاکید کرد: در راستای نزدیک شدن به چهارشنبه سوری 511 هزار و 312 مورد مواد محترقه در استان کشف شده است.

سرهنگ صالحی  در ادامه گفت: کشفیات مواد محترقه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 15 درصد افزایش داشته است.

وی یاد آورشد: در این راستا 30 نفر از فروشندگان مواد محترقه در استان دستگیر شده اند.

سرهنگ صالحی افزود:صدا، سیما و رسانه ها باید وقایع ناخوشایند چهارشنبه سوری سال گذشته را به تصویر بکشند.

وی افزود: در راستای آگاهی بخشی جوانان از عواقب ناخوشایند استفاده از مواد محترقه هزار نسخه آموزشی در مدارس توزیع شده است.

فرمانده انتظامی استان زنجان افزود: در صورت داشتن چهارشنبه سوری با نشاط و به دور از هر گونه ناهنجاری کلیه نیروهای ستادی آموزش لازم را در این امر مهم دیده اند و شایان ذکر است افرادی که در چهارشنبه سوری سال گذشته اغتشاش ایجاد کرده بودند امسال توسط ناجا توجیه شدند.

کد مطلب 2017215

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