خانواده محوری و محله محوری ماموریت پلیس زنجان در چهارشنبه سوری امسال

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا صالحی ظهر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران استان، رسانه ها را قوی ترین پل ارتباطی بین پلیس و مردم یاد کرد و افزود: رسانه ها با اطلاع رسانی درست و شفاف که دارند در برقراری امنیت در جامعه بسیار موثر هستند.

وی با اشاره به چهارشنبه آخرسال افزود:چهارشنه سوری یک عادت اجتماعی است و امروزه به دلایل بسیاری از خرافه پرستی ها این سنت تبدیل به یک ناهنجاری تبدیل شده است.

فرمانده انتظامی استان زنجان تاکید کرد: در راستای نزدیک شدن به چهارشنبه سوری 511 هزار و 312 مورد مواد محترقه در استان کشف شده است.

سرهنگ صالحی در ادامه گفت: کشفیات مواد محترقه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 15 درصد افزایش داشته است.

وی یاد آورشد: در این راستا 30 نفر از فروشندگان مواد محترقه در استان دستگیر شده اند.

سرهنگ صالحی افزود:صدا، سیما و رسانه ها باید وقایع ناخوشایند چهارشنبه سوری سال گذشته را به تصویر بکشند.

وی افزود: در راستای آگاهی بخشی جوانان از عواقب ناخوشایند استفاده از مواد محترقه هزار نسخه آموزشی در مدارس توزیع شده است.

فرمانده انتظامی استان زنجان افزود: در صورت داشتن چهارشنبه سوری با نشاط و به دور از هر گونه ناهنجاری کلیه نیروهای ستادی آموزش لازم را در این امر مهم دیده اند و شایان ذکر است افرادی که در چهارشنبه سوری سال گذشته اغتشاش ایجاد کرده بودند امسال توسط ناجا توجیه شدند.