آزمون مربیگیری حفظ قرآن کریم در سیستان و بلوچستان برگزار شد

زینب قاسمی در گفتگو با مهر گفت: در این آزمون تعداد 60 نفر از مربیان قرآنی حضور داشتند که از این تعداد 40 نفر در صورت کسب نمره قبولی به منظور گذراندن دوره تخصصی به شهرستان قم اعزام خواهند شد.

وی با بیان اینکه در مرحله نخست این آزمون مربیان قرآنی برتر و حافظ حداقل سه جزء قرآن شرکت داشتند ادامه داد: مرحله دوم این آزمون در اردیبهشت ماه سال آینده برگزار خواهد شد.

وی افزود : در حال حاضر طرح تربیت حافظان قرآن با هدف تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر تربیت یک میلیون حافظ قرآن کریم در سراسر کشور به مرحله اجرا در آمده است که سهم سیستان و بلوچستان در این رابطه 36 هزار نفر بوده است.