سرهنگ پاسدار محسن حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار كرد: در این دوره کلاس‌های سیاسی، اخلاق، خانواده و تغذیه با حضور استادان مجرب استانی برای پایوران شرکت‌کننده برگزار شد.

فرمانده آموزشگاه رزم مقدماتی شهید هاشمی‌نژاد نیشابور بیان کرد: کارکنان با بهره‌مندی از این برنامه‌ها و به‌کارگیری در زندگی به‌گونه‌ای باشند که خانواده نیز این تغییر را احساس کنند.

حسيني تاكيدکرد: در این دوره با دعوت از فرماندهان قبلی آموزشگاه از تجربیات آنان نیز در طول خدمت استفاده شد.

وي زیارت حرم مطهر امام رضا(ع) و شرکت در برنامه‌های فرهنگی و مذهبی حرم مطهر را از دیگر برنامه‌های این اردو بیان کرد.

فرمانده آموزشگاه رزم مقدماتی شهید هاشمی‌نژاد نیشابور بيان کرد: در پایان این دوره از افراد برتر و مجریان برگزاری این مراسم تجلیل به‌عمل آمد.