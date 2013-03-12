مسئله ایمان به حق تعالی در دانشگاه آزاد روند صعودی داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد باراني صبح سه شنبه در نشست با کارکنان دانشگاه آزاد مهدیشهر در محل دفتر امام جمعه این شهر از تلاشها و فعالیت هاي دانشگاهیان این شهرستان که اثرات ارزشمندی به دنبال داشته قدرداني كرد و افزود: استعداد های درونی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر فضای کار و تلاش است و باید مسئله ایمان به حق تعالی در آن نیز روند صعودی داشته باشد.

وی با توجه به نزدیکی سال جدید ضمن اشاره به روایتی از پیامبر اکرم (ص) که فرمودند"هفت ویژگی در هر کس باشد درهای بهشت به روی وی باز میشود و حقیقت ایمان کامل می شود" افزود: که امید است در سال جدید بتوانیم این هفت پله را رعایت کرده و با توصیه به دیگران بتوانیم به ایمان کامل برسیم.

امام جمعه مهدیشهر همیشه با وضو بودن، نماز خوب، کنترل زبان، خود کنترلی در میدان غضب و خشم، پرداختن به موقع زکات، خیر خواه خدا بودن و خیر خواه اهل بیت عصمت و طهارت (ع) به خصوص امام عصر (عج) را از فرموده های پیامبر برای ترقی برشمرد.

بارانی با اشاره به اینکه باید مسئله نماز به طور جدی در سطح دانشگاه دنبال شود اظهار داشت: اساتید دانشگاه باید ترویج فرهنگ نماز و امور تربیتی دانشجویان را در راس برنامه های آموزشی خود قرار دهند.

وی در تعریف بهترين نماز در دانشگاه گفت: نمازی زيبا و قشنگ است که صف اول آن را ریاست، معاونین و هیئت علمی دانشگاه و ادامه صفوف را کارکنان و دانشجویان تشکیل دهند.

امام جمعه مهدیشهر تمامی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر را به پرهیز از بیهوده گویی توصیه کرد و افزود: زندانی کردن زبان باعث گشودن دربهای بهشت می شود.

بارانی ضمن بیان اینکه در درون ما چهار عنصر باهم می جنگند اول نفس، دوم غضب، سوم شهوت و چهارم عقل است تصریح کرد: انسانی متعالی است که بتواند با عقل خود بر سه عنصر دیگر غلبه کرده و به کمال واقعی برسد.

وی ادامه داد: تک تک کارمندان باید امر به معروف و نهی از منکر را سرلوحه کارهای خود قرار دهند.

امام جمعه مهدیشهر بهترین امر به معروف را دوستی با دانشجویان و بعد ارشاد آنان دانست و در ادامه تاکید بر تشکیل کانون مهدویت در دانشگاه داشت.

مسئول دفتر فرهنگ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهديشهر نیز در این دیدار برگزاري نمايشگاه عفاف و حجاب در محل دانشگاه، معرفي پنج دانشجو برگزيده جهت اعزام به حج عمره دانشجويي، معرفي دانشجويان برگزيده جهت جشن ازدواج دانشجويي، برگزاري همايش بيداري اسلامي به مناسبت 9 دي، غباررويي حرم امامزاده قاسم مهديشهر با حضور رياست و مسئول امور فرهنگي دانشگاه، جلسات ستاد بزرگداشت دهه فجر، برگزاري همايش از انقلاب اسلامي تا تمدن نوين اسلامي با حضور سخنران كشوري دكتر ابوترابي به مناسبت ایام الله دهه فجر را از جمله فعاليت هاي فرهنگي و پژوهشي سه ماه گذشته دانشگاه عنوان کرد.

حجت الاسلام مجید برزگر در خاتمه، ديدار با خانواده شهيد دانشجو احمد مختاري، مسابقات قرآن و عترت كاركنان، برگزاري نمايشگاه نماز در محل دانشگاه آزاد، اعزام برگزيدگان مسابقات قرآن و عترت كتبي كاركنان جهت شركت در مسابقات منطقه ده (واحد شاهرود )، برگزاري نمايشگاه فرهنگی و هنری نماز در واحد مينو دشت، كسب مقام دوم تيم رباتيك دانشگاه در المپياد رباتيك پيام نور كشور و كسب مقام سوم در چهارمين دوره مسابقات ملي رباتيك خوارزمي را از دیگر برنامه های این دانشگاه برشمرد.