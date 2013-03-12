15میلیون رای برای رئیس جمهور شدن لازم است/ هاشمی نمی آید

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی آل اسحاق، عضو حزب موتلفه اسلامی و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در نشستی خبری در پاسخ به این سوال که آیا آن گونه که گفته می شود گزینه نهایی ائتلاف جبهه پیروان خط امام و رهبری محمد رضا باهنر است، گفت: قطعا کذب است هیچ کس درحال حاضر قطعی نشده نه در گروه 4 نفره یا 3 نفره جبهه پیروان؛ حتی در گروههای دیگر هم هنوز گزینه قطعی مشخص نشده است اما ما امیدواریم که همه با هم متفق شده و یک نفر انتخاب شود چراکه این برخورد مورد حمایت همه گروههای سیاسی خواهد بود.

آل اسحاق در ادامه با اشاره به اینکه درکشور ما نقاط قوت وضعف زیادی داریم، اظهارداشت: زحمت های زیادی کشیده شده و همه حرفها از روی دلسوزی است.

وی در پاسخ به این سول که اگر آیت الله هاشمی رفسنجانی وارد عرصه انتخابات شود شما به نفع ایشان کنار می روید، اظهار داشت: هاشمی به نظر من نخواهد آمد. چرا که مجموعه شرایط به گونه ای است که ایشان نمی آید.

عضو حزب موتلفه در پاسخ به این سوال که چه برنامه هایی را برای حضور در انتخابات تدوین کره اید، گفت: حدود سه سال است که در حوزه های اقتصادی جلسات متعددی را با حضور صاحب نظران برگزار کرده ایم، جهت گیری ها مشخص شده حتی تیم کاری هم تعیین شده است.

وی درهمین زمینه به آماده کردن فضا برای مدیریت آتی کشور اشاره کرد و افزود: باید فضای تعارضی به تعاملی تبدیل شود تا از همه ظرفیت های موجود بتوان استفاده کرد.

آل اسحاق درخصوص حضور اصلاح طلبان در انتخابات اظهار داشت: برداشت من این است که اصلاح طلبان حتما می آیند یعنی در واقع باید حضور داشته باشند، چرا نیایند باید میان فتنه و اصلاح طلبان تفاوت قائل شویم تا آنها بتوانند خودشان را عرضه کنند اما اینکه چه کسی کاندیدای نهایی آنها خواهد بود نمی دانم شاید خودشان هم هنوز به شخص واحدی نرسیده باشند.

رئیس اتاق صنایع و معادن استان تهران در پاسخ به این سوال که درائتلاف سه گانه قرار است از میان اعضای ائتلاف یک نفر به عنوان معاون اول مشخص شود آیا در جبهه پیروان هم به همین صورت است، افزود: جبهه پیروان افرادی را مشخص کرده است ائتلاف سه گانه نیز سه نفر را معرفی کرد اند اما هنوز به صراحت اعلام نشده که چه کسی عهده دار چه سمتی باشد.

وی گفت: نگاهی که الان وجود دارد این است که خرد و برنامه ریزی جمعی بر اساس اقتضائات روز کشور در نظر گرفته شود.

آل اسحاق در پاسخ به این سوال که چه برنامه ای برای رشد ایران در منطقه درعرصه بین المللی و منطقه دارید، اضافه کرد: منطقه، نظامی مهندسی است که در طی این سالها زیر سلطه نظام های جهانی بوده است اما این ساختار شکسته شده لذا باید با نقشی با توجه به جایگاه و اقتضائات منطقه و جهان ایفا کنیم و باید بکوشیم یار شاطر منطقی براساس مناطق ملی و منطقه ای باشیم.

وی در خصوص مسائل سوریه عنوان کرد: ما به راه حل سوری-سوری اعتقاد داریم و معتقدیم که امنیت منطقه باید توسط کشورهای حاضر در منطقه اداره شود.

آل اسحاق در پاسخ به این سوال که فرمول نهایی جبهه پیروان برای رسیدن به کاندیدای نهایی چیست گفت: سیاست ما تعامل اولیه و باز است تا همه اصولگرایان بتوانند وارد صحنه شوند و از میان آنان کاندیدای واحد مطرح شود در غیر این صورت از هر گروهی یک نفر انتخاب شده و مطرح خواهد شد.

رئیس اتاق صنایع و معادن استان تهران ادامه داد: ریاست جمهوری مسئولیت بزرگی است که همه می دانند جز با خرد جمعی به نتیجه نخواهد رسید.

آل اسحاق درپاسخ به این سوال که با تکثری که میان اصولگرایان شاهد هستیم به وحدت جمعی خواهید رسید یا خیر گفت: ما باید به وحدت برسیم. کسی که بخواهد رئیس جمهوری شود باید حداقل 15 میلیون رای داشته باشد مهندسی رای ایجاب می کند که همه به وحدت برسند تا از این میان یک نفر انتخابات شود اما هر کس توان دارد باید وارد صحنه شود. اصولگرایان باید به وحدت برسند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه همه ما معتقد به مرجعیت و روحانیت هستیم خاطر نشان کرد: با جامعه روحانیت هماهنگ عمل خواهیم کرد.

آل اسحاق در پاسخ به این سوال که ایا رویکرد شما همان رویکرد وحدت ملی است اظهار داشت: این تعابیری است که از جانب همه مطرح می شود عرض من مجموعه توان کشور است که باید در دایره نخبگان برای ایفای نقش موثر باشد.

رئیس اتاق صنایع و معادن استان تهران در خصوص سیاست خارجی دولت آینده گفت: در بحث سیاست خارجی مبنای اولیه شورای عالی امنیت ملی است هر چند که رئیس جمهوری رئیس این شورا باشد اما مطابق با قانون اساسی فصل الخطاب در سیاست های کلان مقام معظم رهبر است به ویژه در حوزه سیاست خارجی هیچ دیدگاهی بدون نظر ایشان شکل نگرفته و مطرح هم نخواهد شد.

آل اسحاق در خصوص فعالیت های انتخاباتی جبهه حامیان دولت و کاندیدای مورد نظر دولت افزود: حتما حامیان دولت در انتخابات حضوردارند. فعالیتهایشان را با امکاناتی که دارند سنگین شروع کرده اند، هرچند کسی اجازه ندارد از امکانات دولتی برای اهداف خود در انتخابات استفاده کند.

وی افزود: دولت برنامه جدی برای حضور در انتخابات با افسران میدانی که در داخل و خارج دارد شروع کرده است. همه باید در انتخابات حضور داشته باشند.

آل اسحاق در پاسخ به این سوال که تا چه میزان از حضور کارشناسان در دولت خود استفاده می کنید، گفت: یکی از چالش ها عدم استفاده از ظرفیت کارشناسی است که این یک آفت است در دولت بعدی استفاده از کارشناسان یک ضرورت است.

رئیس اتاق صنایع و معادن استان تهران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که تعریف شما از جریان انحرافی چیست و مصادیق آنرا چه می دانید، گفت: در رابطه با اصول، مبانی، ارزش‌های اعتقادی قانون ما مشخص است و چیز مبهمی در رابطه با شاخص نداریم و هر جریانی که برخلاف ارزش‌های انقلاب حرکت کند در مسیر انحراف است.

ما از این فرقه های انحرافی در طول انقلاب داشته ایم که حتما خارج از چارچوب ارزشی است مردم ما باهوشند و مجموعه جامعه غلط عمل نمی کند.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر که بهترین اقدام دولت را چه می دانید که اگر شما روی کار آیید آن را ادامه می دهید، گفت: مسئله هدفمندی یارانه ها و اقداماتی درخصوص مسکن، از کارهای مثبت دولت بوده است. دولت خوب تشخیص داده است ولی روشی را که طی کرده آنی نیست که باید باشد، انرژی دولت نهم و دهم بسیار زیاد است و قابل ارزشگذاری اما باید دید در مسیر درست بوده است یا خیر

آل اسحاق تاکید کرد: دولت بعدی هم باید با همین انرژی وارد شود اما آنرا در جهت مناسبی هدایت کند.

وی در خصوص فضای رسانه ای و اهمیت مطبوعات گفت: باید فضای رسانه این را توسعه داد که این توسعه الزاماتی دارد اصحاب رسانه باید بدانند در معرض تهاجم غیر هستند و باید خود را کنترل کنند که فضای کشور به دلیل پاره ای از مسائل امنیتی نشود، باید بیشترین تعامل را با رسانه ها داشته باشیم.

آل اسحاق در پاسخ به این سوال که الزامات شما در انتخابات ریاست جمهوری چیست، گفت: نکته اول فضای همدلی و تعامل به جای تعارض است. نکته دوم دانستن و تدبیر بر پایه های علمی درهمه حوزه هاست.

رئیس اتاق صنایع و معادن استان تهران تاکید کرد: مکتب ما تعاملی است معتقدیم می توانیم با داشتن سناریوی متکی بر آرمانهای انقلاب به اهداف خود برسیم.

آل اسحاق یکی دیگر از الزامات را الزام عدالت در مسائل قضایی دانست و افزود: باید امکان دادخواهی و رسیدگی عادلانه وجود داشته باشد این طور نباشد که با مسئولین یک جور برخورد شود و با مردم عادی جور دیگر.

وی درخصوص فساد مالی اداری و رانت خواری گفت: باید به صورت ریشه ای و قاطعانه با فساد برخورد شود.

آل اسحاق تاکید کرد: امروز جمهوری اسلامی را نمی توان نادیده گرفت بسیاری از ملت ها آمده و رفته اند والان نامی از آنها نیست اما این ملت ماندنی است. آتیه کل جهان با اعتقادات ما اداره خواهد شد. ما در منطقه نقش محوری داریم و آتیه بسیار درخشانی خواهیم داشت.

وی در پاسخ به این سوال که با چه پشتوانه ای وارد انتخابات می شوید، گفت: بحث اساسی در دور بعد انتخابات ریاست جمهوری تاکید بر مسائل اقتصادی است این به آن معنا نیست که حوزه های دیگر مهم نباشد بلکه پیش برنده اهداف مسائل اقتصادی است.

رئیس اتاق صنایع و معادن استان تهران با بیان اینکه همه افراد در همه حوزه ها متخصص نیستند، افزود: در مجموعه اصولگرایی افراد کارشناس بسیاری حضور دارند همانطور که من درحوزه اقتصادی تجربه زیادی دارم و با تمام جریانات سیاسی آشنایی دارم درکار جمعی مکمل هم هستیم تا کمبود ها را جبران کنیم.

این کاندیدای ریاست جمهوری گفت: البته بنده در حوزه فرهنگ کارم را شروع کردم و معلم بودم؛ فرهنگ هم جزء اساسی‌ترین مسائل است؛ البته آقای حداد عادل در حوزه فرهنگ بسیار خبره هستند و ما قرار است کار جمعی داشته باشیم.

وی در پاسخ به این سوال که اگر بتوانید آراء مردم را برای ریاست جمهوری کسب کنید افراد دولت شما از حزب موتلفه هستند، افزود: برخوردهای من دراین مجموعه حزبی نیست من بسته کار نمی کنم. اساسا این نگاه نگاه من به این مسئله نیست.

وی درخصوص سند چشم انداز گفت: از اهدافمان در سند چشم انداز عقب هستیم که این به شرایط داخلی و خارجی کشور بستگی دارد. نگاههای تنگ نظرانه نیز یکی از موانع کار است.

آل اسحاق در خصوص حمایت اصولگرایان از احمدی نژاد در انتخابات گذشته و مسئولیتی که نسبت به این انتخاب دارند، گفت: قبول مسئولیت و اشتباه عین انصاف است. مجموعه اصولگرایی ضمن حمایت از دولت در بعضی موارد یکی از منتقدان همیشگی دولت بوده است.

وی با تاکید بر اینکه روحیه درگیری را مناسب نمی دانند، افزود: مجموعه اصولگرا در مقاطع مختلف از زاویه دلسوزی نگاه کرده و تذکرات لازم را داده اند و اقعیت این است که آن زمان که از احمدی نژاد حمایت کردند با الان فرق کرده است.

رئیس اتاق صنایع و معادن استان تهران در پاسخ به این سوال که آیا دراین مقطع می توانید موثر واقع شوید، گفت: در کمال شجاعت می آیم و جامعه چه به من اقبال نشان دهد یا نه وظیفه ام را انجام می دهم.

وی در پاسخ به این سوال که یکی از شروط اصولگرایان برای حضور اصلاح طلبان توبه از جریان فتنه درسال 88 است، بنابراین اصولگرایان نیز باید با توجه به شرایط کنونی توبه کنند، گفت: باید بین فتنه و اصلاح طلبی تفاوت قائل شویم اصلا تشخیص فتنه با ما نیست همه می توانند در انتخابات حضور داشته باشند و هرکس به غیر از فتنه باشد می تواند در انتخابات شرکت کند.

وی درخصوص مسئولیت اصولگرایان در قبال مسائل کنونی گفت: اولین منتقد ما هستیم هرکس با روحیه انصاف و عقلایی اشتباه کرد باید اشتباهش را بپذیرد.

آل اسحاق در پاسخ به این سوال که اصولگرایان در انتخابات آینده چه تضمینی می دهند که موفق باشند، گفت: تشخیص با مردم است اگر مردم رایشان اصولگرایان باشد یعنی آنها را برای اداره کشور مناسب می دانند.

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