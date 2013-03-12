کارآمدی نظام بر عهده یک دولت نقدپذیر است/ رشد علمی شاخص رشد دولت

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین الهام امروز در چهارمین جشنواره رسانه، آموزش عالی و علم و فناوری همچنین تقدیر از روابط عمومی های برتر دانشگاه ها گفت: روابط عمومی مثل خانواده است و برای اعضای خانواده نمی توان پست خواهری، مادری، پدری یا برادری تعیین کرد. این مجموعه برای دفاع و انسجام از صیانت خانواده در یک مجموعه عاطفی با یکدیگر زندگی می کنند.

وی ادامه داد: این مورد در خصوص روابط عمومی ها هم صدق می کند و با یک پست سازمانی نمی توان به اهداف والا رسید.

الهام افزود: در برخی موارد می شنوم که روابط عمومی ها در حد ارائه خدمات عمومی به مدیران بسنده می کنند در حالیکه این مورد کافی نیست.

سخنگوی دولت در خصوص روابط عمومی دانشگاه ها و تعامل این بخش از دانشگاه تاکید کرد: کارکردن با محیط دانشگاهی بسیار خوب است و روابط عمومی دانشگاه قلب روابط عمومی دستگاه ها در دولت باید باشد.

وی گفت: دانشگاه ها در کشور روزنه امید و نشاط را ایجاد کردند و امروزه شاخص های رشد و کارآمدی دولت نهم و دهم بر رشد علمی دانشگاه تمرکز دارد.

معاون توسعه منابع انسانی رئیس جمهور در خصوص وظایف دولت تصریح کرد: کارآمدی نظام و عملیاتی کردن منویات مقام معظم رهبری بر عهده یک دولت نقدپذیر و کارآمد است. دولت وظیفه ترسیم چشم اندازهای رهبری را برعهده دارد و بدخواهانی هم هستند که می خواهند کارنامه علمی دانشگاهیان را به عنوان اقدامات غیرکارشناسی جلوه دهند.

وی در ادامه با انتقاد از برخی ممانعت ها در خصوص استخدام های دولتی بیان کرد: جلوگیری از هر گونه استخدام دولتی زشت و ناپسند است و باید جلوی این اقدامات گرفته شود. در حالیکه به دانشگاهیان می توان در حوزه های خصوصی و دولتی خدمت رسانی کرد اما عده ای کارشکنی می کنند.

الهام به بورسیه دانشجویان در بخش های خصوصی اشاره و خاطرنشان کرد: چرا باید تمام دانشجویان توسط دولت بورسیه شوند. بخش خصوصی هم این پتانسیل را دارد که دانشجویان را بورسیه کند هر چند که مهاجرت یک حق انسانی است و نمی توان جلوی کسی را که در جای دیگر برایش امکان پیشرفت وجود دارد، گرفت.

وی همچنین روبه کامران دانشجو کرد و گفت: خوشبحال وزیر علوم که دانشجو به دنیا آمده و در عین اینکه دانشجو است اما استادی هم می کند.