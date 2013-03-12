دشمن از ضعفهای موجود در اطلاع رسانی برای سیاهنمایی ها استفاده می کند

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه شورای هماهنگی روابط عمومیهای شهرستان قرچک صبح سه شنبه به ریاست رضا ریاحی فرماندار قرچک و محمدحسین شفیق مشاور استاندار و مدیرکل روابط عمومی و اموربین الملل استانداری تهران برگزار شد.

در این جلسه انتخابات هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومیهای شهرستان قرچک برگزار و پنج نفر به عنوان عضو هیئت رئیسه و دو نفر به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.

مشاور استاندار تهران نیز در این نشست گفت: اطلاع رسانی برای امید بخشی به جامعه وظیفه اصلی روابط عمومیهاست و هنر روابط عمومیها این است که با استفاده از تکنیکهای مناسب، اطلاع رسانی خوبی داشته باشند.

باید در زمینه اطلاع رسانی با قدرت وارد عمل شد

محمدحسین شفیق افزود: دشمن از ضعفهای موجود در بخش اطلاع رسانی دستگاه های اجرایی برای رسیدن به اهداف خود و سیاهنمایی‌ها در جامعه استفاده می کند که باید در این زمینه با قدرت وارد عمل شویم.

وی در ادامه با بیان اینکه ارکان شورای هماهنگی روابط عمومیها شامل مجمع عمومی، هیئت رئیسه و دبیرخانه است، بیان داشت: از جمله وظایف شورای هماهنگی روابط عمومیها ایجاد ارتباط، هماهنگی و همکاری میان روابط عمومی ادارات، همکاری با رسانه ها به منظور آگاهی بخشی به مردم، انعکاس و اطلاع رسانی فعالیتها، اقدامات، خدمات و دستاوردهای دولت جمهوری اسلامی به منظور تقویت اعتماد مردم به دولت است.

روابط عمومیها نقش زیادی در تحقق حضور حداکثری مردم در انتخابات دارند

شفیق با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر حضور حداکثری مردم در انتخابات،اضافه کرد: روابط عمومیها نقش زیادی در تحقق این امر دارند و باید وظیفه خود را به درستی انجام دهند.

گفتنی است، عمار فتحی مسئول روابط عمومی بنیاد شهید و امورایثارگران با کسب 22 رأی، سمیه علی اکبرنژاد مسئول روابط عمومی اداره ورزش و جوانان با کسب 21 رأی، مهدی احمدی پازوکی مسئول روابط عمومی شهرداری قرچک با کسب 20 رأی، سعید عاشوری مسئول روابط عمومی بخشداری قرچک با کسب 15 رأی و صادق فروزان مهر مسئول روابط عمومی دانشگاه آزاداسلامی واحد قرچک با کسب 15 رأی به عنوان اعضای هیئت رئیسه انتخاب شدند.

همچنین محمدباقر اسماعیلی مسئول روابط عمومی فرماندهی انتظامی شهرستان قرچک و سید حسین بابازاده مسئول روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان قرچک با کسب 14 رأی به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.