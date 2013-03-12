اعلام مصوبات کمیسیون تعامل با سازمانهای امدادی شاهرود در نوروز 92

سرهنگ رحمت الله طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در جلسه کمیسیون تعامل با سازمانهای امدادی شهرستان شاهرود در نوروز 92 که صبح سه شنبه در فرماندهی انتظامی این شهرستان برگزار شد 23 مصوبه به تصویب رسید.

توجیه رانندگان اتوبوسهای راهیان نور به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی

وی افزود: توجیه رانندگان اتوبوسهای راهیان نور اعزامی در ایام نوروز نسبت به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، گماردن نگهبان در ادارات و مدارس برای جلوگیری از سرقت و بازدید و نظارت بر اماکن سیاحتی و اقامتی توسط تیمهای مشترک دستگاه های ذیربط با نظارت پلیس اطلاعات و امنیت عمومی از جمله موصوبات این جلسه بود.

طاهری اطلاع رسانی در خصوص جایگاه های عرضه سوخت در فاصله 500 متری توسط شرکت ملی پخش و پالایش فرآوردهای نفتی، نصب علایم هشداردهنده و تابلوهای راهنما توسط اداره راه و ترابری و شهرداری، رنگ آمیزی و آشکارسازی سرعت گیرهای داخل شهر و محورهای مواصلاتی و خودداری از ترمیم و حفاری غیر ضروری را از دیگر مصوبات تعامل با سازمانهای امدادی در نوروز 92 عنوان کرد.

پاسخگویی مطلوب ماموران سازمانهای امدادی به مسافران

رئیس پلیس شاهرود استفاده از نیروهای بسیجی در صورت ضرورت برای برقراری نظم و امنیت، سازماندهی کلیه امدادخودروها و جرثقیل ها و نصب نرخ نامه در جلوی شیشه این خودروها توسط اداره صنعت، معدن و تجارت، جمع آوری و انتقال اجساد حوادث جاده ای توسط شهرداری و تاکید بر پاسخگویی مناسب و مطلوب ماموران سازمانهای امدادی به مسافران را از دیگر مصوبات این جلسه برشمرد.

طاهری تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد اورژانس 115 با با اتخاذ تدابیر لازم و استفاده از کلیه توان موجود بویژه بالگرد امداد مستقر در بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود نسبت به خدمات رسانی مطلوب به حادثه دیدگان اقدام کند.

تلاس پلیس راه برای پیشگیری از حادثه رانندگی

وی افزود: در این جلسه مقرر شد پلیس راه شهرستانان ضمن احراز آمادگی با استفاده از کلیه توان موجود و استفاده از نیروهای کمکی اختصاصی نسبت به استقرار در نقاط حادثه خیر و استفاده از دوربین های نظارتی ار بروز حوادث و سوانح رانندگی پیشگیری و نسبت به امدادرسانی به مسافران نوروزی اقدامات لازم را انجام دهد.

فرمانده انتظامی شاهرود گفت: مقرر شد ستاد اسکان آموزش و پرورش شاهرود مسافران را با اخذ معرفی نامه و تطبیق مدارک شناسایی و ثبت در دفاتر مربوطه در امکان این ستاد اسکان دهد.

رفع نواقص جاده ای

طاهری، برپایی چادر اسکان مسافران در میدان آزادی شاهرود توسط شهرداری و رفع نواقص جاده توسط اداره راه و ترابری از جمله دیگر مصوبات جلسه کمیسیون تعامل با سازمانهای امدادی در نوروز 92 بود.

وی در خاتمه تصریح کرد: در این جلسه روسا و نمایندگان نیروی انتظامی، راهنمایی و رانندگی، شرکت پخش فرآوردهای نفتی، آتش نشانی، اورژانس 115، هلال احمر، فرمانداری، آموزش و پرورش، راه و ترابری، صنعت، معدن و تجارت و سپاه شهرستان شاهرود حضور داشتند.