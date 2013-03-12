زندانیان واجد الشرایط، از آزادی مشروط و یا اعطای مرخصی برخوردار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سیاوش پور صبح سه شنبه با حضور در جمع زندانیان زندان مرکزی سمنان خطاب به آنان گفت: وجود شما در زندان به دلیل وجود محدودیت های قانونی است و تلاش دستگاه قضایی در جهت رفاه حال شماست.

وی افزود: سعی شده تا کلیه زندانیان جرایم مالی غیرعمد اعم از دیه و نفقه و مهریه و زندانیانی که میزان حبس آنان از پنج سال بالاتر نبوده به شرط تحمل نصف حبس و عدم سابقه قبلی کیفری و نداشتن شاکی و یا جلب رضایت شاکی از آزادی مشروط و یا اعطای مرخصی در ایام نوروز برخوردار شوند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان هدف از حضور خود و همراهان در این بازدید را فراهم کردن زمینه آزادی و رفع مشکلات زندانیان در آستانه سال نو در چارچوب قانون دانست و خاطرنشان کرد: ما در صددیم در چارچوب قوانین و رعایت حق الناس موجبات آزادی شما را فراهم کنیم چرا که هیچ مسئولی به این وضعیت راضی نیست که یک انسان با هر مشکلی در بند باشد لذا وجود چنین شرایطی به الزام قانونگذار و برای برقراری بهتر امنیت جامعه است.

سیاوش پور خارج شدن افراد از دایره نظم و انضباط و قانونمندی را خطا و موجب گرفتار شدن آنان دانست و تصریح کرد: امنیت جامعه و حقوق افراد جامعه ایجاب می کند که اگر اشخاص و عضوی از جامعه وارد مقوله بی نظمی و جرم شود مطابق قانون با آنان رفتار شود و این یکی از وظایف دستگاه قضایی است هرچند که جامعه در این امر بی تقصیر نیست ولی غالب تقصیر به خود فرد برمی گردد پس نباید از حضور در زندان گله مند بود بلکه باید از رفتار خود به دلیل تخطی از قانون گله مند باشید.

وی از دست دادن فرصت فعالیت با افتخار و سربلند در جامعه و محروم شدن از این نعمت را همیشگی ندانست و یادآور شد: خداوند به مقتضای بی نظمی افراد نعمت های خود را از آنان سلب می کند پس بهترین کار در زندان رسیدگی به خود و احوالات درون خود است چرا که انسان همیشه در حال تحول بوده و باید بداند که داستان زندگی بسیاری از بزرگان از درجات بسیار پایین اجتماعی شروع شده است ولی اکنون زبانزد و الگو شده اند و لازمه این کار شرط بستن عهد و پیمان صادقانه و هدایت در مسیر سالم با خداست و مطمئن باشید خداوند دعای خالصانه افراد را اجابت می کند.

رئیس دادگستری استان سمنان سرانجام کار خلاف را چیزی جز بدبختی افراد و خانواده آنان ندانست و افزود: سعی کنید به زندگی خود قانع بوده و نگاه به مال دیگران نداشته باشید و بدانید که رسیدن به هر درجه ای جز با تلاش و زحمت میسر نیست پس انتخاب راه پاکی بهترین راه از بین تمام راه های موجود جهت سلامت زندگی کردن و رسیدن به سعادت است.

سیاوش پور در خاتمه با اشاره به علاقه مندی مجموعه دادگستری جهت تغییر وضعیت موجود خاطرنشان کرد: در آستانه وارد شدن به سال نو علاوه بر خانه تکانی ظاهری باید دلهای خود را صیقل داده و صاف کنید و بدانید که مهمترین کار تزکیه سلامت نفس درونی و خانه تکانی دل است و این آغازی خوب و فرصتی مناسب برای استجابت دعا هاست به شرط آنکه پایبند باشید.

بنا بر این گزارش: در ادامه کلیه زندانیان واجد الشرایط با مراجعه به قضات مربوطه خود در محاکم عمومی و انقلاب ضمن تشریح وضعیت قضایی خود خواستار مساعدت دستگاه قضایی در جهت رفع مشکلات خود