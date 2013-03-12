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۲۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۱۴

جلیلی حسینی:

تحکیم بنیان خانواده نیازمند عزم همگانی است

تحکیم بنیان خانواده نیازمند عزم همگانی است

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی تحکیم و تعالی بنیان خانواده را نیازمند عزم همگانی دستگاه های اجرایی استان دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه سادات جلیلی حسینی صبح سه شنبه در مجمع عالی بسیج استان، با بیان اینکه تحکیم بنیان خانواده از مهمترین موضوعات مورد تاکید فرامین رهبری است، اظهارداشت: برای تحقق هدف تحکیم جایگاه خانواده در جامعه باید تمامی دستگاه ها و ارگانها همکاری و مشارکت داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه در این راستا طرحی در راستای عفاف و حجاب از سوی این نهاد طراحی و ارائه شده و در حال پیگیری است، افزود: همچنین مباحث ازدواج آسان، پایدار و به هنگام از دیگر موضوعات در دست پیگیری در این مجموعه است.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه مباحث ازدواج و آسیب هایی که برای خانواده ها رخ می  دهد از دیگر موضوعات در دست  پیگیری است، افزود: برای کاهش آسیب های اجتماعی که برای براندازی تحکیم بنیان خانواده طراحی شده  باید برنامه ریز های جامعی در دستور کار قرار گیرد.

جلیلی حسینی با اشاره به اینکه اشتغالزایی و توانمندسازی خانواده ها و حمایت از نظام تولید در خانواده ها از عوامل کاهش آسیب در جامعه است، عنوان کرد: برای کاهش آسیب در جامعه باید زمینه اجتماعی شدن بانوان و تولید و اشتغال این قشر فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه توطئه دشمن تضعیف بنیان خانواده در نظام جمهوری اسلامی است، افزود: برای افزایش بصریت خانواده ها و ارتقاء سطح سلامت خانواده باید برنامه ریزی شود.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه دشمن در جنگ نرم خانواده را هدف گذاری کرده است، یادآور شد: برای خنثی سازی اهداف دشمنان باید طرح های جامع کاربردی در سطح کلان برگزار شود.

کد مطلب 2017237

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