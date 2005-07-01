شوراي امنيت سازمان ملل لبنان را براي خلع سلاح حزب الله تحت فشار قرار داد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، شوراي امنيت سازمان ملل متحد شب گذشته درنشستي فوق العاده به بررسي اوضاع جنوب لبنان پرداخت وبدون توجه به تجاوزات آشكاررژيم صهيونيستي به حريم وحاكميت لبنان ازبيروت خواست در راستاي خلع سلاح حزب الله و كنترل كامل خاك لبنان گام بردارد.



"جان مارك دولا سابلر" نماينده دايمي فرانسه در شوراي امنيت كه رياست اين شورا را برعهده دارد، گفت : اعضاي شورا بار ديگر به دولت لبنان تاكيد مي كنند كه بايد كنترل كامل خاك لبنان را با استقرار نيروهاي مسلح و توقف تمام حملاتي كه از خاك اين كشور (عليه اسرائيل) صورت مي گيرد، در اختيار بگيرد.



حمايت شوراي امنيت از رژيم صهيونيستي در حالي صورت مي گيرد كه نظاميان صهيونيست امروز جمعه منطقه رمتا در جنوب لبنان را گلوله باران كردند.



جنگنده هاي ارتش اسرائيل بارديگر با تجاوز به حريم هوايي لبنان حاكميت اين كشور مستقل را براي چندمين بار نقض كردند.



روزگذشته نيز جنگنده هاي اسرائيلي مناطق جنوبي لبنان را بمباران كردند، صهيونيست ها همچنين در اقدامي كاملا مغاير با قوانين بين المللي با استفاده ازهواپيماهاي نظامي خود اعلاميه هاي تحريك آميز درجنوب لبنان و بيروت با هدف تحريك مردم اين كشور بر ضد حزب الله وايجاد تفرقه و دودستگي ميان مردم اين كشور پخش كردند كه حزب الله به شدت آن را محكوم كرد.

