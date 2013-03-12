2500 واحد صنفی در همدان بازرسی شدند

علیرضا شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: براي 217 مورد از اين واحدها پرونده تشكيل شده و 329 مورد تخلف ثبت شده است.

وي با بيان اينكه ارزش پرونده‌هاي تخلفي 431 ميليون ريال بوده و به اداره تعزيرات حكومتي استان همدان ارجاع شده است، افزود: تعزيرات حكومتي به 208 پرونده رسيدگي و براي 161 مورد رأي صادر كرده كه در اين راستا متخلفين به پرداخت 324 ميليون ريال جريمه در حق دولت محكوم شده‌اند.

شجاعي بيشترين تخلفات بازار استان همدان را گرانفروشي اعلام كرد و اظهار داشت: رسيدگي به شكايات مردمي بلافاصله در دستور كار قرار مي‌گيرد.

34 پرونده تخلفات ارزي تشکیل شد

معاون نظارت و بازرسي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان از ارجاع 34 پرونده تخلفات ارزي به اين سازمان خبر داد و گفت: 28 مورد از اين پرونده‌ها مورد بررسي قرار گرفته و مابقي در دست بررسي است.

عليرضا شجاعي اضافه كرد: هفت مورد از 28 مورد تخلفات بررسي شده به تعزيرات حكومتي ارجاع شده است.

شجاعي با بيان اينكه بررسي ارزي در هفت مرحله انجام مي‌شود، اظهار داشت: در هر مرحله از بررسي اگر تخلفي مشاهده شود پرونده تشكيل مي‌شود.

وي يادآور شد: از 34 پرونده تخلف ارزي 22 مورد در خصوص شركتهای وارد كننده بوده است.