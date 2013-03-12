به گزارش خبرنگار مهر، سیدصادق موسوی مدیر مجموعه تئاتر شهر دومین نشست رسانه‌ای خود را امروز سه‌شنبه 22 اسفندماه در سالن کنفرانس مجموعه تئاتر شهر برگزار کرد. این نشست در حالی برگزار شد که وی اولین نشست رسانه‌ای خود را اردیبهشت‌ماه سال 90 برگزار کرد. واکنش‌های بسیاری از سوی خبرنگاران درباره دلایل این روند و برگزار نکردن نشست‌های رسانه‌ای توسط موسوی وجود داشت. موسوی در این خصوص گفت: اخلاق شخصی‌ام متفاوت است و پرده‌نشینی را بر حضورهای رسانه‌ای ترجیح می‌دهم و زیاد اهل حضور و برگزاری نشست‌های رسانه‌ای نیستم.



احیای کارگاه دکور به دلیل اشغال فضای مذکور انجام نشد



مدیر تئاتر شهر با اشاره به اینکه استراژی من این بوده که از مسیر صداقت خارج نشوم درباره وعده‌های محقق نشده که در اولین نشست رسانه‌ای خود داده بود، یادآور شد: معتقدم کارگاه دکور مجموعه تئاتر شهر باید احیا شود زیرا می‌تواند خدمات خوبی به تئاتر و گروه‌های تئاتری ارائه دهد. جمع کردن کارگاه دکور اتفاق خوبی نبود و وقتی پیشنهاد احیای آن را در زمان مدیریت حسین مسافرآستانه در مرکز هنرهای نمایشی دادم با استقبال وی مواجه شد. طی دو سال گذشته شرکت عمرانی "پیکر نهاد" که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شده بود برای ادامه بازسازی به تئاتر شهر آمد و فضای کارگاه دکور به عنوان کارگاه عملیاتی این شرکت مورد استفاده قرار گرفت.



موسوی ادامه داد: به دلیل اینکه فضای مذکور هنوز تخلیه نشده احیای کارگاه دکور تا به امروز میسر نشد. از سوی دیگر نیروهای پرسنلی هم که یا بازنشسته شده بودند و یا به رحمت خدا رفته بودند و جذب افراد باید به صورت حق‌ الزحمه‌ای صورت می‌گرفت. مدیران سابق مرکز هنرهای نمایشی هم در تماس‌هایی تلفنی می‌گفتند که جمع‌آوری کارگاه دکور درست بوده است اما من همچنان معتقدم کارگاه دکور باید احیا شود.



این مدیر تئاتری از توافق اداره‌کل هنرهای نمایشی با بنیاد فرهنگی رودکی برای راه‌اندازی کارگاه دکور و لباس تئاتر در بنیاد خبر داد و گفت: از ابتدای سال آینده این اتفاق رخ می‌دهد.



تلویزیون شهری خریده شده اما احداث زیرگذر مانع نصب آن شد



وی درباره وضعیت نصب تلویزیون شهری در فضای باز ضلع شمالی تئاتر شهر گفت: این تلویزیون شهری یک سال پیش خریداری شد و حتی با حضور نمایندگان شهرداری مکان نصب تلویزیون نیز مشخص شد. روزی که قرار شد فونداسیون مورد نظر برای نصب پیاده شود کارگاه احداث زیرگذر چهار راه ولیعصر برپا شد. از این رو نصب تلویزیون شهری نیز به تعویق افتاد.



موسوی اظهار امیدواری کرد که وعده دروغ نشنیدن از وی به عنوان مدیر تئاتر شهر محقق شده باشد. وی درباره وعده‌های محقق شده خود طی 22 ماه گذشته یادآور شد: دو اتفاق باعث سربلندی من شد. با کمال میل و بدون هیچ شعار به تشکیل شورای هنری تئاتر شهر پرداختم. در دوره‌هایی مدیرانی گرانقدر در اتاق‌شان می‌نشستند و یک نفره تصمیم می‌گرفتند که به چه کسی اجرا بدهند یا نه. ولی من معتقد بود اگر رئیس تئاتر شهر به لحاظ هنری مناسبات و نظرات خود را به تنهایی دخیل نکند اتفاق خوبی است. در زمان مدیریت بنده شورای هنری و شورای تئاتر محیطی به صورت مستقل فعالیت کردند و در شورای هنری نیز بنده فقط یک رأی داشتم.



پروژه تئاتر محیطی از اتفاقات دوره مدیریت من است



وی از اجراهای محیطی و حضور جوانان مستعد بدون کمترین حمایت مالی در این پروژه به عنوان دومین اتفاق خوب دوران مدیریت خود یاد کرد و گفت: این گروه‌ها با فروش گیشه هزینه‌های خود را تأمین می‌کنند و پروژه تئاتر محیطی فرصت خوبی برای این جوانان مستعد فراهم کرده است. تا زمان حضورم در تئاتر شهر از این پروژه حمایت می‌کنم.



مدیر مجموعه تئاتر شهر از بیشتر شدن ساعت کار کتابخانه مجموعه، شستشوی دیوار تئاتر شهر برای اولین بار، دو زبانه شدن سایت مجموعه، حضور کم سابقه سیاسیون در تئاتر شهر، هزینه یک میلیارد و 100 میلیون تومان در سال 90 برای ادامه بازسازی، خرید دو ژنراتور برق اضطراری و دو هواساز به عنوان دیگر اقدامات صورت گرفته در دوره حضور خود نام برد. موسوی افزود: البته هنوز برق اضطراری تئاتر شهر وصل نشده است. نگهداری تئاتر شهر بودجه سالانه می‌خواهد. ما تلاش کردیم بازسازی‌های صورت گرفته بدون تعطیلی سالن‌های نمایش باشد.



بیشتر وقتم به عذرخواهی از هنرمندان تئاتر گذشت



موسوی اختصاص بیشترین انرژی و وقت مدیر مجموعه تئاتر شهر به عذرخواهی کردن از هنرمندان متقاضی اجرا را معضل بزرگ مدیریت در این مجموعه دانست و یادآور شد: سال گذشته با فراخوانی که منتشر کردیم 700 تقاضا داشتیم و امسال 300 تقاضا هم اضافه شده است. این در حالی است که تئاتر شهر سالانه 40 فرصت اجرایی می‌تواند فراهم کند. این نسبت عجیب و غریب، بنیادی‌ترین معضل تئاتر شهر است.



وی اجرا شدن یک اثر نمایشی را تنها از طریق تأیید و انتخاب شورای هنری مجموعه تئاتر شهر ندانست و گفت: یک اثر برای اینکه به اجرا برسد باید مورد تأیید شورای نظارت و ارزشیابی و شورای حمایت قرار گیرد. به همین منظور شاید ما اثری را انتخاب کنیم ولی مورد تأیید و تصویب شورای نظارت و حمایت قرار نگیرد. اتفاقی که برای سالن اصلی در سال جاری افتاد به این دلیل بود.



مدیر سابق تالار هنر و تالار وحدت تأکید کرد: 10 سال پیش مدیریت آسانتر بود. اما در این شرایط سخت با احتساب تئاترهای محیطی ما 61 اجرای نمایشی در سال جاری داشتیم که نسبت به سال گذشته نیز بیشتر بود. سال گذشته 173 هزار و 355 مخاطب و امسال تا زمان برگزاری جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر 190 هزار و 830 مخاطب از کلیه نمایش‌های صحنه‌ای و محیطی دیدن کردند.



امکان بروز حادثه مسجد ارک برای مجموعه تئاتر شهر



موسوی در ادامه این نشست با تأکید بر ناامن بودن مجموعه تئاتر شهر یادآور شد: در طراحی و معماری اولیه این مجموعه فقط سالن اصلی وجود داشته است. با توجه به چهار سالنی که پله فرار ندارند و جدا از اتفاقات خوبی که طی سال‌های گذشته در زمینه تئاتر در این سالن‌ها رخ داده ساخت‌شان غلط بوده است، مهر پروردگار باعث شده تا سانحه‌ای در تئاتر شهر رخ نداده است. اگر در این مجموعه آتش سوزی رخ دهد حمله مردم به راهروها بزرگترین مسأله است.



وی با اشاره به نبود سیستم اعلام و اطفا حریق در مجموعه تئاتر شهر و درب‌های خروج اضطراری و همچنین هشدار سازمان آتش‌نشانی درباره وضعیت این مجموعه گفت: روزانه هزار نفر در قالب هنرمند و مخاطب به تئاتر شهر مراجعه می‌کنند. این دغدغه آقایان شاه‌آبای و آشنا نیز هست که ایمنی تئاتر شهر بالا برود. وقتی از مقابل تابلوی شهدای مسجد ارک عبور می‌کنم یاد تئاتر شهر می‌افتم.



رئیس سابق شورای حمایت از تولید آثار نمایشی با اشاره به وعده بودجه مستقل برای تئاتر شهر در اولین نشست رسانه‌ای خود گفت: برای اولین بار در تئاتر شهر دو میلیارد و 300 میلیون تومان جذب تئاتر شهر شد. ولی اگر منظور از بودجه مستقل ردیف بودجه برداشت شده اشتباه است زیرا تئاتر هم دارای ردیف بودجه نیست.



موسوی درباره محقق نشدن وعده ارائه جدول اجراهای تئاتر شهر به صورت فصلی گفت: ما همین حالا جدول اجراهای سال 92 را داریم ولی نمی‌توانیم اعلام کنیم چون باید آثار برای اجرا در تئاتر شهر گردش اداری دیگری را بگذرانند.



پلاتوهای تمرین در بام تئاتر شهر ایراد نداشت اما به سازه موقت واکنش نشان داده شد



این مدیر تئاتری درباره وضعیت رسیدگی سازمان میراث فرهنگی به مجموعه تئاتر شهر یادآور شد: این مجموعه در سال 84 ثبت میراث شد و دیگر نهاد یا سازمانی نمی‌تواند مالک آن باشد و تنها دستگاه متولی از آن بهره‌برداری می‌کند. در زمان آقای پاکدل با سیمان و گچ به شکل بی‌ریختی پلاتوهای تمرین در بام تئاتر شهر ساخته شد و کسی گلایه نکرد. اما وقتی ما سازه‌ای موقت را به عنوان ایده‌ای جدید در بام مجموعه نصب کردیم واکنش‌ها نشان داده شد. 13 تن بار مرده از زمان قبل مدیریت من در بام مجموعه است اما چون جزو اموال به حساب می‌آیند نمی‌توان آن‌ها را جابجا کرد. در نقشه اولیه مجموعه بنا بر این بوده که در بام تئاتر شهر رستوران احداث شود.



وی درباره وضعیت محیط پیرامون بنای مجموعه تئاتر شهر گفت: فضای بیرونی تئاتر شهر در اختیار مجموعه نیست و حوزه اختیار عمل ما داخل مجموعه است.



در این بخش از نشست رضا موسوی به عنوان کارشناس اداره‌کل میراث فرهنگی استان تهران نیز به ارائه توضیحاتی پرداخت و از درخواست 500 میلیون تومانی بابت مرمت اضطراری تئاتر شهر در میراث فرهنگی خبر داد.



هر چیزی که در نشست اول گفتم توهم نبود



سپس سیدصادق موسوی در پاسخ به انتقاد خبرنگاران در خصوص کیفیت آثار صحنه‌ای مجموعه طی دو سال اخیر تأکید کرد: اینجا ایرانشهر و یک مجموعه خصوصی نیست. به نظر من تماشاخانه ایرانشهر موفق‌ترین سالن خصوصی تئاتر است و خوشحالم که این اتفاق افتاده و رونق پیدا کرده است. اگر فقط قرار بود به تئاتر فکر کنیم کار به مانند بخش خصوصی فرق می‌کرد. اما تئاتر شهر باید به همه هنرمندان فکر کند. برخی مواقع ایمان دارم که فلان نمایش شکست می‌خورد ولی نمی‌توانم کاری کنم.



مدیر مجموعه تئاتر شهر در پاسخ به انتقادهای دیگری مبنی بر سپری شدن 22 ماه از دوران مدیریت خود و محقق نشدن وعده‌ها و ارائه توجیهاتی به عنوان دلیل تأکید کرد: هر چیزی که در آن روز گفتم توهم نبود و همه مورد توافق قرار گرفته بود. در این دو سال که در تئاتر شهر بودم خیلی با تجربه‌تر از گذشته شدم و دیگر هیچگاه به عنوان مدیر کار خلاقانه نخواهم کرد. فضا به گونه‌ای نیست که برنامه‌های خلاقانه و مختلف انجام شوند.