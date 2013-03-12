کتابخانه باقرالعلوم(ع)آبپخش کتابخانه برتر فرهنگی کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتابخانه عمومی باقر العلوم آبپخش موفق شد عنوان برترین کتابخانه عمومی کشور را در امور فرهنگی از آن خود کند.

این کتابخانه ضمن شرکت گسترده اعضا در مسابقات آنلاین و مکتوب، کانون های ادبی و بخش کودک فعال، اطلاع رسانی پیامکی مراسم و مناسبت‌های خاص به اعضا، و زیباسازی فضای کتابخانه، تمام شاخص‌های یک کتابخانه برتر را داشته و در ارتباط گیری با دیگر مراکز فرهنگی شهر نیز موفق بوده است.

علی دهقان رئیس کتابخانه عمومی باقرالعلوم آبپخش گفت: این کتابخانه در مجموع چهار هزار و 200 عنوان کتاب از طرح کتاب من سفارش داده که مورد استقبال اعضا و مراجعین قرار گرفته است.