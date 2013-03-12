ساماندهی موتورسیکلت ها در پایتخت / 95 درصد جرایم جنایی کشف می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار اسماعيل احمدي مقدم در نشست رؤسا و مديران فرماندهي انتظامي تهران بزرگ با اشاره به عملکرد سالانه نيروي انتظامي اظهار داشت: خوشبختانه با توجه به وجود حجم زيادي از تهديدات و مشکلاتي که در منابع مادي داشتيم، ارزيابي عملکرد نشان از موفقيت بسيار خوب پليس دارد. با توجه به اين مسايل سال 91 شرايط کشور از نظر امنيتي و انتظامي بسيار خوب بوده است.



وی با اشاره به اينکه سال 91 امن ترين سال در طول حيات 30 ساله انقلاب بوده است،اظهار داشت:در حال حاضر تمام شاخص هاي امنيتي بخصوص در مرز و در عرصه مقابله با قاچاق کالا رشد چشمگيري داشته است.البته نوسانات قيمت ارز منجر شد قاچاق کالا و واردات غير ضروري تقريبا به صفر برسد.



فرمانده نيروي انتظامي در ادامه سخنان با اشاره به تشديد کنترل مرزها اذعان داشت:البته هنوز دام سبک از کشور خارج مي شود که اين مقدار خروج تنها نيم تا يک درصد مصرف داخل کشور را شامل مي شود.



وي با شاره به سرعت بالاي کشف پرونده ها در آگاهي ناجا تصريح کرد:خوشبختانه سرعت کشف در پرونده هاي ويژه چون تجاوز به عنف گروگانگيري ،زورگيري و سرقت مسلحانه بسيار بالاست که اين امر نشانگر توانايي بالاي ماموران ما در حوزه فني و همچنين همکاري خوب مردم است.



سردار مقدم نسبت کشف پرونده ها در آگاهي را نسبت به سال گذشته 30 درصد بيشتر اعلام کرد و گفت:درجرائم جنايي بيش از 95 درصد پروندها کشف مي شود.



وي ادامه داد: در سال هاي گذشته در تهران بزرگ ميانگين قتل در سال 200 فقره بود که امسال به 100 فقره رسيده است.



فرمانده نيروي انتظامي به جرائم سايبري و کشفيات پليس فتا اشاره کرد و گفت:خوشبختانه در حال حاضر کشف و همچنين پيشگيري از وقوع جرائم اينترنتي رشد بسيار زيادي داشته است. البته پليس فتا با استفاده از ابزار و تجهيزات خود به کمک ماموارن آگاهي ناجا نيز مي آيد.



وي در ادامه به فعاليت پليس 110 در سال جاري اشاره کرد و گفت:خوشبختانه در سال 91 زمان رسيدن ماموران به سرصحنه کاهش يافته است و در مقابل ميزان رضايت مردم افزايش نشان مي دهد.



سردار مقدم در ادامه با اشاره به کاهش 20 درصدي تصادفات در سال 91 گفت:امسال شاهد کاهش شش و نيم درصدي تلفات رانندگي و کاهش 21 درصدي صدور اوراق جريمه بوديم .



وي با بيان اينکه خوشبختانه در حال حاضر حرکت کاروان هاي اشرار مسلح نزديک به صفر است،تصريح کرد:همچنين ميزان کشفيات در نقاط مرزي در سال جاري 50 درصد بوده است و به همين ميزان در داخل کشور ميزان کشفيات افت نشان مي دهد.



سردار مقدم با اشاره به اينکه در سال جاري ميزان خروج و ترک اتباع خارجي در کشور افزايش داشته است، گفت:در ناجا با کشف منابع جديد ،کمک دولت و مديريت صحيح اين سازمان شرايط خوبي داريم.



وي با بيان اينکه نيروي انتظامي بحمدالله توانست سال جاري را بامشکلات کمي سپري کند و برنامه هاي سال آينده نيز مشخص است،خاطرنشان کرد:با پيشنهاد افزايش دولت و مجلس در بودجه ناجا ما بيش از پيش به کم شدن مشکلات اميدوار هستيم.



فرمانده ناجا به کاهش يک هزار و 500 نفري کشته ها در تلفات رانندگي نسبت به سال گذشته اشاره کرد و گفت:يکي از توفيقات پليس راهور در حوزه امينت ،در شهرها بوده چراکه تامين امنيت در شهرها پيچيده است. خوشبختانه در سال جاري با استفاده از ابزارهاي مدرن انتقال خودروها به پارکينگ نظامند شد.



وي از ساماندهي موتور سيکلت ها در پايتخت خبر داد و گفت:از فرماندهي انتظامي تهران بزرگ خواستيم تا در دوره زماني مشخصي به ساماندهي اين امر بپردازد.



فرمانده نيروي انتظامي در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص نصب دوربين درنقاط آلوده و جرم خيز شهر گفت:اين کار از گذشته آغاز شده و در حال حاضر با سرعت بالايي ادامه دارد.



وي در ادامه گفت:البته سامانه اي در حال آماده سازي است که واحدهاي تجاري با اعلام داوطلبانه بتوانند دوربين هاي خود را به کلانتري ها متصل سازند تا در مواقع اضطرار بتوانيم از آنها بهره برداري لازم را ببريم. با کار مشترکي که بين بخش هاي خصوصي انجام مي شود مي توان از ظرفيت اين بخش استفاده کرد.



سردار مقدم با اشاره به اينکه علاقه منديم سيستم مراقبت الکترونيکي در کشور توسعه يابد ،اظهار داشت:ناجا مي تواند از بخش خصوصي و شرکت هايي که در راه ها دوربين نصب مي کنند خريد خدمت نمايد.



وي در خصوص افزايش احساس امنيت در کشور گفت: بر اساس افکار سنجي که در معاونت اجتماعي ناجا صورت گرفته اين احساس در جامعه افزايش و در مقابل زمينه بروز جرم کاهش داشته است.

اين مقام ارشد انتظامي با اشاره به اينکه نمره عملکرد ناجا را مردم بايد بدهند، اظهار د اشت: نيروي انتظامي در روز طبيعت در ميان مردم فرم هايي توزيع مي کند تا آنان ارزيابي خود را نسبت به هرکدام از فعاليت هاي پليس هاي تخصصي اعلام کنند.



وي با بيان اينکه مطالبه مردم از ما همواره امنيت بوده است، گفت: در حال حاضر مواد مخدر و سرقت هاي خرد بيشترين دغدغه و موضوع اصلي مردم است.



فرمانده ناجا به تلاش هاي ستاد مبارزه با مواد مخدر نيز اشاره کرد و اذعان داشت: اين ستاد با توسعه مراکز درماني براي نگه داري معتادان در راستاي مقابله با اين امر نيز هم گماشته و اميدواريم سال 92 در اين خصوص پيشرفت هاي قابل ملاحظه اي د اشته باشيم.



احمدي مقدم بزرگترين مسئله و نارضايتي مردم را در حوزه مواد مخدر دانست و گفت: در حال حاضر بيشترين نارضايتي هاي مردم از پليس پيشگيري در کلانتري ها و پاسگاه ها و سپس راهور است چرا که اين دو پليس بيشتر با مردم سر و کار دارند و اين امر بستر را براي بروز نارضايتي ها فراهم مي کند.