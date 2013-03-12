گردهمایی مسئولان حلقه های شجره طیبه صالحین استان سمنان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان صبح سه شنبه در گردهمایی مسئولان حلقه های شجره طیبه صالحین اظهار داشت: تعداد حلقه های صالحین استان تا پایان سال آینده به سه هزار حلقه خواهد رسید.

سردار علی استاد حسینی تصریح کرد: بیش از شش هزار نفر از بسیجیان استان سمنان عضو حلقه های صالحین هستند.

وی یادآور شد: ارتقاء سطح معرفتی، تربیتی و بصیرتی بسیجیان با برپایی نشست های سیاسی و آموزشی از مهمترین اهداف ایجاد و تشکیل حلقه های صالحین در استان سمنان است.

فرمانده سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان خاطر نشان ساخت: توجه به توصیه ها و بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری در پیشبرد اهداف کشور در سرلوحه اهداف بسیجیان استان سمنان در حلقه های صالحین است.

سردار استاد حسینی افزود: اعضای حلقه های صالحین باید بکوشند که به اهداف خود دست پیدا کنند و از این طریق منویات مقام معظم رهبری را تحقق عمل بپوشند.

وی به یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه سال آینده اشاره داشت و گفت: حضور حداکثری مردم در انتخابات و داشتن بصیرت در شناخت دشمن و مقابله با دسیسه های دشمنان از مهمترین موضوعاتی بوده که باید در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری که در 24 خرداد سال آینده برگزار می شود به آن توجه ویژه داشت.

رئیس حوزه های علمیه برادران استان سمنان نیز در این گردهمایی اظهار داشت: تبلیغ و ترویج دین و فرهنگ اسلامی از مهمترین اهداف حوزه های علمیه به حساب می آید.

حجت الاسلام سید علی مهدی نژاد اضافه کرد: با اجرای طرح مسجد و حوزه محوری می توانیم جوانان را از ضد فرهنگی نجات داده و به سوی مساجد سوق دهیم.

وی تصریح کرد: بی بند و باری، اختلاف بین مردم و ترویج مسائل ضد اسلامی از مهمترین اهداف و برنامه های دشمنان بر علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی است که ما وظیفه داریم با شناسایی به موقع این اهداف دشمن با آنان مقابله و مبارزه کنیم.

رئیس حوزه های علمیه برادران استان سمنان گفت: ریشه و اساس دین اسلام در مسجد و حوزه محوری شکل گرفته که ما باید تلاش کنیم این راه را به سرمقصد اصلی آن برسانیم که نقش علما و روحانیان و حوزه های علمیه در این زمینه تاثیرگذار است.

امامان جمعه شهرهای دامغان و شاهرود نیز در این گردهمایی در خصوص برنامه ها و نشست های فرهنگی برای جوانان، تقویت پایگاه های بسیج، آسیب شناسی و دشمن شناسی و ارتقا بصیرت دینی مطالبی بیان کردند.