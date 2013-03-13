به گزارش خبرنگار مهر، پرورش مرغ و تزريق هورمون به آن، همواره با اما و اگرهاي فراوان روبه رو بوده است و با توجه به سرعتي كه هم اكنون براي پرورش مرغ در مرغداري‌ها در نظر گرفته شده است، شايد اين شايعه و يا طرز تفكري كه تغيير آن نيز بسيار مشكل است را تقويت مي‌كند كه مرغدارها در پرورش مرغ از هورمون استفاده مي‌كنند.

اين مطلب به قدري توسط عامه مردم پذيرفته شده كه حتي رد اين مطلب توسط مسئولان نيز نتوانسته اين باور را از عامه مردم دور كند.

گفته‌هاي مرغداران قم كه بر عدم استفاده از هورمون در مرغ‌ها تأكيد دارند نيز حاكي از نارضايتي آنان از اين باور نهادينه شده در مردم است كه تلاش براي تغيير اين باور از خواسته‌هاي مهم اين توليدكنندگان است.

استفاده از هورمون تنها يك شايعه است

حسن فهيمي يكي از مرغداران قمي در گفتگو با خبرنگار مهر قاطعانه مسئله استفاده از هورمون براي رشد سريع مرغ را رد كرده و از جانب تمام مرغداران به مردم اطمينان خاطر مي‌دهد كه استفاده از هورمون در پرورش مرغ تنها يك شايعه است.

وي در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر پيرامون نحوه پرورش مرغ در مرغداري‌ها و زمان كوتاهي كه در آن مرغ به مرحله توزيع و مصرف مي‌رسد اينگونه اظهار نظر مي‌كند كه زمان پرورش مرغ از ابتدا تا زماني كه آماده ورود به بازار است 37 روزه بوده و اين زمان كوتاه بدان دليل است كه در مرغ‌ها اصلاح ژنتيك صورت گرفته و زمان رشد آنها كوتاه شده است نه اينكه به آنان هورمون تزريق كنند.

اين مرغدار افزود: به عنوان مثال در 12 سال قبل زمان براي پروش مرغ چهار الي پنج ماه بود كه با اصلاح نژادي كه صورت گرفت اين مدت در حال حاضر تقريبا 37 روزه است.

فهيمي در تشريح محرك‌هاي رشدي كه به مرغ‌ها تزريق مي‌شود، عمده اين محرك‌ها را ويتامين D، B، E، A و ساير ويتامين‌ها عنوان كرد و داروهايي را نيز كه به مرغ‌ها تزريق مي‌شود را نيز انواع آنتي بيوتيک‌هايي دانست كه براي جلوگيري از بيماري به آنان تزريق می شود.

ضريب رشد مرغ در اروپا از ايران سريعتر است

وي ضمن تأكيد بر اينكه مرغدارها از بهترين و سالمترين نوع نهاده براي پرورش مرغ استفاده مي‌كنند به ضريب دريافت گوشت از مرغ در ازاي غذا اشاره و اين ميزان را در ايران به ازاي هر 2 كيلو دان مرغ، يك كيلو گوشت و در اروپا به ميزان هر يك كيلو دان مرغ 600 گرم گوشت عنوان كرد.

وي اين رقم را نشان دهنده آن دانست كه در اروپا ضريب رشد مرغ از ايران سريعتر است.

جوجه‌ها داراي دفترچه راهنما هستند

حسن چيت ساز نيز از ديگر مرغداران استان قم است که در گفتگو با خبرنگار مهر، نيز ضمن تائيد گفته‌هاي ديگر همكاران خود بر عدم استفاده از هورمون در پرورش مرغ تأكيد دارد.

وي با بيان اينكه در پرورش مرغ هر نوع جوجه كه براي پرورش استفاده شود داراي دفترچه راهنما است عنوان داشت: در اين دفترچه كليه شرايط نگهداري كاملا مشخص شده است و نوع آب و غذا و محل نگهداري نيز كاملا مشخص است.

اين مرغدار درباره مطالبي كه پيرامون روشن نگه داشتن محيط پرورش مرغها براي خوردن غذاي بيشتر وجود دارد ضمن رد اين مطالب نگهداري و پرورش جوجه‌ها را همراه با اصول خاصي عنوان و مطالبي كه پيرامون تزريق هورمون يا بيدار نگهداشتن دائمي مرغ‌ها مطرح مي‌شود را شايعه‌ دانست.

پخش اطلاعیه در قم

گفته‌هاي مرغداران در حالي است كه صحبت با برخي از مصرف كنندگان اين نكته را نشان مي‌دهد كه برخي از آنان به هيچ عنوان عدم استفاده از هورمون را نمي‌پذيرند و شايد برخي از آنان ناچاري را علت استفاده از مرغ‌هايي مي‌دانند كه از مضرات آن اطلاع دارند.

طي روزهاي گذشته نيز در قم مطلبي يك صفحه‌اي بين برخی شهروندان قمي توزيع شده كه در آن سعي شده اينگونه الغا شود كه پرورش مرغ همراه با هورمون رشد صورت مي‌گيرد و همچنين نوع غذايي كه در مرغداري‌ها به مرغ‌ها داده مي‌شود حرام است و همچنين در بخش‌هايي اين مطلب به فعاليت كشتارگاه‌ها اشاره و عنوان شده كه در كشتارگاه‌ها مرغ‌ها قبل از ذبح مرده‌اند.

معاون كشتارگاه بهاران قم در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأیید این مطلب که مرغ‌ها قبل از قرار گيري در نواره نقاله كه محل ذبح است در حوضچه آب آهك كه متصل به شوكر است قرار مي‌گيرند عنوان داشت: اين بدان دليل است كه مرغ‌ها قبل از ذبح بي حس شوند تا از تكان‌هاي زياد در مسير نقاله جلوگير شود.

وجود ناظر شرعی در کشتارگاه‌ها

وي با تاكيد بر اينكه شوكي كه به مرغها وارد مي‌شود به مقداري نيست كه منجر به مرگ شود به حضور ناظر شرعي در هنگام ذبح اشاره و ابراز داشت: مرغها تا يك متر بعد از عبور از نقاله در حال دست و پا زدن هستند كه اين نشان مي‌دهد آنها قبل از ذبح زنده بوده‌اند.

وي نيز ضمن رد تمامي شايعاتي كه پيرامون نحوه و روش ذبح مرغ وجود دارد بر اطلاع رساني براي از بين رفتن شايعات و مطالبي كه در اين مورد وجود دارد تأكيد كرد.

استفاده از هورومون صرفه اقتصادي ندارد

مديركل دامپزشكي قم نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأكيد بر اينكه در ايران در پرورش طيور از داروي هورموني استفاده نمي‌شود موضوعات مطرح شده در جامعه را در كل بي پايه و اساس خواند.

محمد مهدي رفيعي با تأكيد بر اينكه استفاده از هورمون در پرورش مرغ به علت گراني اين نوع هورمون‌ها صرفه اقتصادي ندارد آنچه كه به مرغها در هنگام پرورش تزريق مي‌شود را تنها داروهاي آنتي بيوتيكي عنوان كرد كه براي جلوگيري از بيماري به مرغها تزريق مي‌شود.

وي با تأكيد بر سلامت مرغ‌هايي كه در بازار وجود دارد، عنوان كرد: شرايط به گونه‌اي است كه حتي مرغ‌ها سه تا پنج روز قبل از اعزام به كشتارگاه حتي داروهاي آنتي بيوتيك دريافت نمي‌كنند تا داروهايي هم كه در بدن آنها وجود دارد دفع شده و گوشت آنان كاملا سالم و عاري از آنتي بيوتيك باشد.

مديركل دامپزشكي قم در ادامه بر نظارت كامل دامپزشكي بر مراحل پرورش طيور تأكيد و بر تزريق داروهاي آنتي بيوتيك زير نظر دامپزشكان و اجازه دامپزشكي تأكيد كرد.

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سيده مرضيه ميرقادري