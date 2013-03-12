48 هزار سند دفاع مقدس به سپاه همدان تحویل داده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر زمردیان اظهار داشت: با توجه به تشکیل و راه اندازی مرکز حفظ آثار در یگانهای سپاه پاسداران، اطلاعات موجود از سال های دفاع مقدس مربوط به سپاه انصارالحسین (ع) و رده های تابعه به مرکز حفظ آثار بسیج و سپاه همدان ارائه می شود.

زمردیان بیان داشت: اسناد و مدارک موجود در بنیاد حفظ آثار به منظور انجام فعالیت های فرهنگی و پژوهشی در اختیار رده های سپاه قرار می گیرد.

وی اعلام داشت: اطلاعات موجود از دوران دفاع مقدس در قالب یک دستگاه هارد اکسترنال حاوی 48 هزار و 653 فایل در قالب 13 عنوان است.

زمردیان اضافه کرد: این اطلاعات به ظرفیت 276 گیگا بایت در قالب اسناد، فیلم، متن، کالک و نقشه و خاطرات بازخوانی شده و خاطرات جمع آوری شده توسط بنیاد حفظ آثار گردآوری و طی مراسمی تحویل سپاه می شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان همدان ابراز امیدواری کرد با تحویل این اسناد و مدارک، از این میراث با ارزش و گرانبها به بهترین نحو استفاده شود.

وی یادآور شد: یک گروه چهار نفره در یکسال نسبت به ساماندهی و نمایه سازی این اسناد اقدام کرده و در آینده ای نزدیک فایل های تصویری و صوتی مربوط به سال های دفاع مقدس نیز پس از تبدیل فرمت تحویل مرکز حفظ آثار سپاه می شود.