مشکلات مالی بر زندانهای هرمزگان سایه افکنده است

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر سلیمانی در دیدار با کارشناسان معاونت برنامه ریزی استانداری هرمزگان افزود:مشکلات مالی به یکی از دغدغه های اصلی زندانهای استان تبدیل شده که تاکنون برای رفع آن اقدام اجرایی نشده است.

وی عنوان کرد:شاهد تلاش شبانه روزی کارکنان زندانهای هرمزگان برای اصلاح و تربیت مددجویان هستیم اما مشکلات مالی به چالشی اساسی تبدیل شده است.

مدیر کل زندانهای هرمزگان خواستار رفع مشکلات مالی این دستگاه شد و اظهارداشت: زندانها در امنیت و آرامش جامعه نقش اساسی دارند و باید این موضوع به طور ویژه بررسی و رفع شود.

سلیمانی تصریح کرد:علیرغم همه تلاش کارکنان زندانهای استان، اما به علت مشکلات مالی اجرای برنامه های اصلاحی و تربیتی با کندی مواجه شده است.

وی خواستار رفع مشکلات مالی و اعتباری زندانها در کوتاهترین زمان شد و گفت: منتظر عیدی مسئولان برای سربازان عرصه اصلاح و تربیت هستیم.

در ادامه کارشناسان معاونت برنامه ریزی استانداری به همراه جانشین مدیر کل زندانهای هرمزگان از قسمت های مختلف زندان مرکزی بندرعباس بازدید کردند.