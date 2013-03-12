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۲۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۱۸

مشکلات مالی بر زندانهای هرمزگان سایه افکنده است

مشکلات مالی بر زندانهای هرمزگان سایه افکنده است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیر کل زندانهای هرمزگان گفت: روز شمار پایان سال 91 به صدا در آمده اما مشکلات مالی زندانهای استان همچنان به قوت خود باقی است.

به گزارش خبرگزاری مهر،  اکبر سلیمانی در دیدار با کارشناسان معاونت برنامه ریزی استانداری هرمزگان افزود:مشکلات مالی به یکی از دغدغه های اصلی زندانهای استان تبدیل شده که تاکنون برای رفع آن اقدام اجرایی نشده است.

وی عنوان کرد:شاهد تلاش شبانه روزی کارکنان زندانهای هرمزگان برای اصلاح و تربیت مددجویان هستیم اما مشکلات مالی به چالشی اساسی تبدیل شده است.

مدیر کل زندانهای هرمزگان خواستار رفع مشکلات مالی این دستگاه شد و اظهارداشت: زندانها در امنیت و آرامش جامعه نقش اساسی دارند و باید این موضوع به طور ویژه بررسی و رفع شود.

سلیمانی تصریح کرد:علیرغم همه تلاش  کارکنان زندانهای استان، اما به علت مشکلات مالی اجرای برنامه های اصلاحی و تربیتی با کندی مواجه شده است.

وی خواستار رفع مشکلات مالی و اعتباری  زندانها در کوتاهترین زمان شد و گفت: منتظر عیدی مسئولان برای سربازان  عرصه اصلاح و تربیت هستیم.

در ادامه کارشناسان معاونت برنامه ریزی استانداری به همراه جانشین مدیر کل زندانهای هرمزگان از قسمت های مختلف زندان مرکزی بندرعباس بازدید کردند.

 

 

کد مطلب 2017271

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