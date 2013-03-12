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۲۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۳۸

انتقاد عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از بودجه دفاعی در لایحه بودجه92

انتقاد عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از بودجه دفاعی در لایحه بودجه92

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به اینکه دولت در لایه بودجه آن طور که لازم بود بودجه نیروهای مسلح را خوب تنظیم نکرده است، گفت: ما برای عملیاتی شدن و به تولید انبوه رسیدن پروژه های استراتژیکی که به نتیجه رسیده اند نیاز به بودجه داریم.

اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به جلسه این کمیسیون با حضور دستگاه های مختلف و مسئولان نیروهای مسلح به منظور بررسی بودجه دفاعی و نظامی کشور گفت: در این جلسات دولت نیز حضور داشت و نظرش را در مورد مسائل دفاعی و امنیتی بیان کرد.

وی با بیان اینکه بودجه دفاعی در بخش هایی به ظاهر مثبت نشان داده شده و در خیلی از جاها نیز منفی نشان داده می شود، گفت: امیدواریم این مساله با پیشنهادات نمایندگان حل و تعدیل ایجاد شود.

وی با بیان این که دولت آن طور که لازم بود بودجه نیروهای مسلح را خوب تنظیم نکرده است، گفت: دیروز و امروز جلساتی را با مسئولان ستاد کل نیروهای مسلح در ین خصوص داشتیم و این جلسات قرار است فردا نیز ادامه یابد.

وی در پاسخ به  این سوال که آیا قرار است با توجه به شرایط کنونی نظامی و دفاعی کشور افزایش یابد، گفت: آن چیزی که دولت در لایحه بودجه آورده مناسب نیست، چون در قانون 5 ساله پنجم توسعه در ماده 197 آمده و درصد بودجه عمومی از مازاد نفت باید اضافه شود و این اقدام در سال 90 اجرایی شد ولی در سال 91 انجام نشد.

وی با اشاره به پروژه های دفاعی و نظامی کشورمان که اکثراً استراتژیک بوده و به نتیجه رسیده اند گفت: ما برای تولید انبوه و عملیاتی شدن این پروژه ها نیاز به افزایش بودجه داریم .

کد مطلب 2017272

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