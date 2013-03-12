انتقاد عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از بودجه دفاعی در لایحه بودجه92

اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به جلسه این کمیسیون با حضور دستگاه های مختلف و مسئولان نیروهای مسلح به منظور بررسی بودجه دفاعی و نظامی کشور گفت: در این جلسات دولت نیز حضور داشت و نظرش را در مورد مسائل دفاعی و امنیتی بیان کرد.

وی با بیان اینکه بودجه دفاعی در بخش هایی به ظاهر مثبت نشان داده شده و در خیلی از جاها نیز منفی نشان داده می شود، گفت: امیدواریم این مساله با پیشنهادات نمایندگان حل و تعدیل ایجاد شود.

وی با بیان این که دولت آن طور که لازم بود بودجه نیروهای مسلح را خوب تنظیم نکرده است، گفت: دیروز و امروز جلساتی را با مسئولان ستاد کل نیروهای مسلح در ین خصوص داشتیم و این جلسات قرار است فردا نیز ادامه یابد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا قرار است با توجه به شرایط کنونی نظامی و دفاعی کشور افزایش یابد، گفت: آن چیزی که دولت در لایحه بودجه آورده مناسب نیست، چون در قانون 5 ساله پنجم توسعه در ماده 197 آمده و درصد بودجه عمومی از مازاد نفت باید اضافه شود و این اقدام در سال 90 اجرایی شد ولی در سال 91 انجام نشد.

وی با اشاره به پروژه های دفاعی و نظامی کشورمان که اکثراً استراتژیک بوده و به نتیجه رسیده اند گفت: ما برای تولید انبوه و عملیاتی شدن این پروژه ها نیاز به افزایش بودجه داریم .