آمادگي 34 كمپ كويري در کرمان برای ميزباني از مسافران نوروزی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسين شمس الديني با اشاره به برپايي بازارچه صنايع دستي در بناي" صفه صفا " شهر شهداد اظهار داشت: اين بازارچه در قالب پنج غرفه برگزار مي شود.

وي از عرضه محصولات، سوغات و صنايع دستي در آب انبار حاج محمد تقي خبر داد و افزود: اين آب انبار به عنوان بزرگترين آب انبار استان کرمان هرساله پذيراي جمعي زيادي از مسافران است.

شمس الديني به آمادگي 34 كمپ كويري برای ميزباني از مسافران اشاره كرد و بيان داشت: با توجه به افزايش تعداد گردشگران اين منطقه، هشت چشمه سرويس بهداشتي، چايخانه سنتي، سوپر ماركت، نمازخانه در محل كمپ هاي كويري فراهم شده است.

وي با بيان اينكه نيروهاي يگان حفاظت ميراث فرهنگي بصورت شبانه روزي در اين منطقه حضور دارند، گفت: سكوهاي رصد ستارگان ويژه انجمن هاي نجوم و كارگاههاي ستاره شناسي نيز ايجاد شده است.

شمس الديني از برنامه هايي چون شتر سواري و اسب سواري در محل كلوت هاي شهداد خبر داد واظهار داشت: در سال جديد گردشگران مي توانند با استفاده از موتورهاي كويري از جاذبه هاي طبيعي بهره كافي را ببرند.

مدير كل ميراث فرهنگي استان كرمان در ادامه تاكيد كرد: دفاتر خدمات مسافرتي كه قصد راه اندازي تور به اين منطقه را دارند الزاما بايد مجوز اداره كل ميراث فرهنگي را به همراه داشته باشند.

وي تصریح كرد: گردشگران و مسافراني كه قصد عزيمت به گندم بريان را نيز دارند بايد با هماهنگي نمايندگي شهر شهداد و به همراه راهنماي محلي به اين منطقه سفر كنند.

شمس الديني در پايان به اماكن تاريخي شهر شهداد اشاره كرد و بيان داشت: آسياب آبي، آب انبار، كاروانسراي شفيع آباد و شهر قديم شهداد از مهمترين اين آثار هستند.