بحرانهای ادامه دار تیم 60 ساله برق شیراز/ بازیکنان به فرودگاه نیامدند

به گزارش خبرنگار مهر، براساس جدول مسابقات لیگ دسته اول کشور، برق شیراز در هفته 23 مسابقات باید در تبریز به مصاف شهرداری این شهر می رفت که تعداد زیادی از بازیکنان تیم برق به دلیل پرداخت نشدن قراردادهای خود درفرودگاه شیراز حاضر نشدند.

از دست دادن سه امتیاز این بازی در شرایطی که برق شیراز برای باقی ماندن در لیگ دسته یک نیاز به کسب نتیجه برددر قابت های باقیمانده دارد باعث شدتا برمشکلات باشگاه برق شیراز بیشتر از گذشته افزود شود.

تیم برق شیراز در حال حاضر از 23 بازی انجام شده خود 19 امتیاز کسب کرده و به همین دلیل در رده سیزدهم جدول لیگ دسته اول کشور قرار دارد و در صورت عدم کسب نتیجه این تیم در پایان رقابت ها به لیگ دسته دو سقوط می کند.

تیم60 سال برق شیرازکه به واقع شناسنامه فوتبال استان فارس است سال گذشته به دلیل عدم کسب نتایج مناسب در مسابقات لیگ دسته اول کشور به دسته دوم باشگاه های ایران سقوط کرده بود.

بعد ازاین اتفاق با تلاش استانداروحمایت بخش خصوصی امتیاز برق شیراز واگذار شد و مالک جدید باشگاه برق یراز نیز در اولین گام امتیاز تیم دسته اولی استیل آذین را خریداری کرد تا بدین وسیله شناسنامه فوتبال فارس حداقل در دسته اول رقابت های فوتبال باقی بماند.

هیئت مدیره باشگاه برق شیراز بعد از خریداری امتیاز استیل آذین باتلاشی مضاعف برای موفقیت برق شیراز هم پیمان شدند و به همین دلیل از "اصغر شرفی" مربی با تجربه فوتبال کشور دعوت کردند تا سرمربیگری برق را قبول کند.

شرفی نیز با تمام قوا تا هفته های ابتدایی دور برگشت مسابقات دسته اول فوتبال کشور تیم برق را همراهی کرد اما پس از آن با نظر هیئت مدیره این مربی با تجربه از برق شیراز جداشد و به جای آن،"محمد عباسی" بازیکن و مربی سابق تیم برق، سرمربیگری این تیم را پذیرفت.

به دلیل عملی نشدن قول های مسئولان باشگاه برق شیرازسرمربی جدید این تیم نیز فقط دو هفته برروی نیمکت برق شیراز نشست و بعد ازآن به دلیل برخی مشکلات دیگر تیم را همراهی نکرد.

مسئولان باشگاه برق شیراز به وعده هایشان عمل نکردند

سرمربی برق شیراز در مورد علت جداشدن خود از برق شیراز به خبرنگار مهر گفت: زمانی که از من دعوت شد تا به عنوان سرمربی در کنار تیم برق شیراز باشم مسئولان وعده دادند که مشکلات تیم را طی دوروز حل می کنند اما نه تنها این معضلات کمتر نشد بلکه روز به روزنیز این مشکلات بیشتر شد.

محمد عباسی ادامه داد: به دلیل مشکلات موجود بدون دریافت هیچ پولی تصمیم گرفتم همکاری خود با باشگاه برق شیراز را قطع کنم و به همین علت چهار هفته تیم را همراهی نکردم.

وی اضافه کرد: برای بازی مقابل شهرداری تبریز با درخواست مدیرکل ورزش و جوانان فارس و رئیس هیئت فوتبال استان بار دیگر تصمیم گرفتم تا به عنوان سرمربی در کنار تیم برق شیراز قرار بگیرم و به همین دلیل برای سفر به تبریز در فرودگاه شیراز حاضر شدم اما به دلیل عدم حضور تعداد زیادی از بازیکنان این سفر انجام نشد.

سرمربی تیم فوتبال برق شیراز افزود: در دیداری که با مدیرکل ورزش و جوانان فارس داشتم برای اولین بار با مالک باشگاه برق شیراز نیز روبرو شدم که وی قول داد بعد از بازگشت از سفر تبریز به صورت جدی مشکلات را برطرف کند.

عباسی تصریح کرد: بعد از منحل شدن سفر به تبریز هیچ تماسی از سوی مسئولان باشگاه برق شیراز برای رسیدگی به مشکلات موجود با من گرفته نشده اما به دلیل علاقه ای که به تیم برق شیراز در صورت درخواست مجدد باشگاه حاضر به همراهی این تیم هستم.

وی علت عدم حضور برخی بازیکنان برق شیراز در فرددگاه را پرداخت نشدن تعهدات مالی باشگاه دانست و یادآور شد: متاسفانه تراز مالی باشگاه برق شیراز یکسان نیست به گونه ای که برخی بازیکنان تاکنون هیچ پولی دریافت نکرده اند اما تعدادی دیگر بخشی از مبالغ قرار داد خود را دریافت کرده اند.

سرمربی برق شیراز ابراز داشت: مسئولان باشگاه برای حل این معضل باید به تمامی بازیکنان به صورت یکسان پرداختی داشته باشند تا بدین وسیله اتحاد و همدلی لازم در بین مسئولان و بازیکنان برق شیراز ایجاد شود.

عباسی همچنین بیان کرد: برق شیراز برای باقی ماندن در لیگ دسته اول نیاز به کسب تمامی امتیازات سه بازی باقی مانده دارد که دو بازی آن با تیم های "فولاد یزد" و "حفاری اهواز" حریفان اصلی برق در انتهایی جدول است.

وی تاکید کرد: متاسفانه براساس برخی شنیده ها تمرینات برق شیراز تا پنج فروردین ماه تعطیل است که این موضوع باعث افت بدنی و فنی بازیکنان تیم در بازی 10 فروردین مقابل سایپای شمال و دو بازی دیگر می شود.

معرفی مدیرعامل جدید برق شیراز

عضو هیئت مدیره باشگاه برق شیراز نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسئولان باشگاه برق به هیچ وجه از شرایط کنونی راضی نیستند و به همین دلیل عصر امروز جلسه ای با حضور اعضا هیئت مدیره برای رسیدگی به مشکلات تیم تشکیل می شود.

محمد هادی اکبری عنوان کرد: براساس برنامه ریزی های انجام شده در جلسه امروز اعضاء هیئت مدیره باشگاه برق شیراز مدیرعامل جدید معرفی می شود تابدین وسیله با ایجاد شرایط مطلوب آرامش به برق شیراز بازگردد و بدین وسیله تیم بتواند در سه بازی باقی مانده بهترین نتیجه را کسب کند.

برطرف شدن هر چه سریعتر مشکلات باشگاه برق شیراز و ایجاد شرایط لازم برای کسب امتیازات در بازی های باقی مانده توسط این تیم ،باعث ماندگاری نماینده فارس درلیگ دسته اول فوتبال کشور می شود و بدین وسیله نگرانی هواداران این تیم قدیمی نیزبابت شناسنامه فوتبال فارس کمتر خواهد شد.