11 هزار مجوز مشاغل خانگی در خوزستان صادر شده است

سید خلف موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا کنون 11 هزار و 136 مجوز برای متقاضیان مشاغل خانگی در استان خوزستان صادر شده که از این رقم تعداد هفت هزار و 127 پرونده به بانک معرفی شده است.



وی با بیان اینکه یک هزار میلیارد ریال تسهیلات برای مشاغل خانگی در استان خوزستان به عنوان سهمیه سال 91 تخصیص داده شده، افزود: مجموع پرونده های معرفی شده به بانک 311 میلیارد و 315 میلیون ریال اعتبار نیاز دارند.



موسوی با اشاره به عدم همکاری بانکهای استان خوزستان در راستای پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی گفت: از میان پرونده های ارسالی به بانک تا کنون تنها 250 پرونده مبلغ 11 میلیارد و 316 میلیون ریال تسهیلات مشاغل خانگی دریافت کرده اند.



وی با بیان اینکه بانکهای صادرات، مسکن، تجارت، ملت، سپه، ملی ، رفاه و بانک کشاورزی عامل پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی هستند، افزود: از میان این بانکها تنها بانک تجارت و بانک ملی در مجموع 250 پرونده را پرداخت کرده اند.



مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان تصریح کرد: بیشترین پرونده های مشاغل خانگی از سوی کمیته امداد با سه هزار و 920 پرونده و فنی و حرفه ای با یک هزار و 320 پرونده به بانک معرفی شده اند.



وی گفت: استان خوزستان در روند پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی در کشور رتبه 31 را دارد.



موسوی همچنین به روند اعطای تسهیلات بنگاههای زود بازده اقتصادی در سال جاری اشاره کرد و افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون 301 طرح در بانکهای استان تائید شده اند.

وی رقم اشتغال طرحهای معرفی شده را یک هزار و 879 طرح عنوان کرد و گفت: این طرحها یک هزار و 141 میلیارد و 259 میلیون ریال اعتبار نیاز دارند.



موسوی تعداد طرحهای انعقاد قرارداد شده را 198 طرح برشمرد و افزود: تعداد اشتغال طرحهای منعقد شده یک هزار و 362 فرصت شغلی است.

