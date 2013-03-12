14 هزار خانوار در کشور از صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر مستمری دریافت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید موسوی ظهر سه شنبه در همایش دما در همدان افزود: به دلیل اقدام نسنجیده در دو سال اول ثبت نام این بیمه در روستا ها، تعداد افراد با شرایط سنی70 سال وارد صندوق شدند که نتیجه آن افزایش مستمری بگیران با آورده بسیار اندک بود.

وی اظهار کرد: به این تعداد مستمری بگیر و بازماندگان متوفی تا کنون بیش از 80میلیارد تومان پرداخت شده که آورده آنها تنها چهار میلیارد تومان است.

وی عنوان کرد: این صندوق با هدف پاسخگویی به نیازهای جامعه روستایی و عشایری در سه شکل بیمه از کار افتادگی، فوت سرپرست خانوار و بازنشستگی کار خود را از سال 1384 آغاز کرده است.

موسوی شمار خانوارهای زیرپوشش صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر کشور را یک میلیون و 500 هزار مورد عنوان کرد و افزود: برای نخستین بار بیمه کردن روستا ییان به دست شورا ها و دهیاران وتعاونی های تولیدی در روستا انجام می شود.

همدان به سیستم دریافت متمرکز الکتریکی (دما) صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر مجهز شد

وی ادامه داد: استان همدان هجدهمین استان در کشور است که به سیستم دریافت متمرکز الکتریکی (دما)صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر مجهز می شود که بر اساس آن استان‌ها به سامانه بیمه اجتماعی روستایی متصل خواهند شد.

مدیرعامل بیمه اجتماعی روستایی و عشایری کشور با تاکید بر اینکه این سامانه طوری است که روستاییانی که بیمه ندارند می‌توانند در این سامانه ثبت نام کنند، افزود: روستاییان و عشایر می‌توانند به سامانه اینترنتی مراجعه کرده، کد ملی خود را درج و کارنامه شان را دریافت کنند.

موسوی با بیان اینکه جمعیت کشور رو به پیری می رود، تاکیید کرد: همه افراد جامعه و روستاییان و عشایر باید از جوانی نسبت به بیمه شدن اقدام کنند.

سید مجید موسوی اضافه کرد: هدف ما تغییر سبک وروش زندگی مردم به ویژه روستاییان و حمایت و پشتیبانی از این قشر و سالمندان است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی همدان نیز در این همایش با اشاره به اینکه روستاییان تولید کنندگان اصلی محصولات کشاورزی در جامعه هستند، عنوان کرد: تامین رفاه و آسایش و آینده این قشر، مانع از مهاجرت روستاییان به شهر ها می شود.

مهاجرت روستاییان به شهرها تولیدات کشاورزی را کاهش می دهد

مسعود اقلامی ادامه داد: مهاجرت روستاییان به شهرها قسمت اعظمی از تولیدات جامعه را تحت تاثیر قرار داده و موجب کاهش تولیدات محصولات کشاورزی خواهد شد.

وی این طرح را ضامنی برای تامین آسایش روستاییان عنوان کرد و گفت: در استان همدان بیش از 104 هزار نفر خانوار روستایی و عشایری مشمول بیمه روستایی و عشایری هستند.

اقلامی با تاکید بر اینکه در زمینه اجرای طرح اطلاع رسانی لازم انجام نشده است، اظهار کرد: از این تعداد بیش از 40هزار نفر در استان همدان بیمه شده که 38 درصد این جمعیت را شامل می شود.

وی تعداد مستمری بگیران در استان همدان را 500خانوار اعلام کرد و گفت: در این نوع بیمه افراد فقط پنج درصد بیمه را پرداخت می کنند که حداقل آن 81هزار و حداکثر آن 198هزار تومان در سال است.