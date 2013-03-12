2500 وصیت نامه شهید در خراسان جنوبی جمع آوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ساکی ظهر سه شنبه در دیدار کارکنان بنیاد شهید با امام جمعه بیرجند، اظهارداشت: دفاع از اسلام، اطاعت محض از ولایت فقیه، داشتن تفکر بسیجی، پیروی از مکتب امام حسین (ع) و وطن پرستی در کنار دین و مسائل ارزشی دیگر از موضوعات مورد تاکید شهدا بوده است.

وی با بیان اینکه 11 درصد از وصیت شهدا به آیات قرآنی مربوط است، افزود: 25 درصد این وصیت ها به احادیث و روایات ائمه، 9 درصد برگرفته از سخن امام (ره)، 21 درصد عبارات الهی و 32 درصد باقی مانده کلام خود شهدا اختصاص دارد.

ساکی با بیان اینکه امروزه ما باید مبلغ فرهنگ شهید و شهادت باشیم، گفت: این امر مهم جز با برگزاری یادواره شهدا و خدمت به خانواده های انها محقق نمی شود.

مدیرکل بنیاد شهید خراسان جنوبی اطاعت از ولایت فقیه و عشق به امام (ره) را از دلایل اصلی انتخاب راه شهادت توسط شهدا دانست.

ساکی با اشاره به سالروز تاسیس بنیاد شهید در 22 اسفند ماه 1358، عنوان کرد: ترویج فرهنگ شهید و شهادت و خدمت به خانواده شهدا در متن فرمان امام راحل به طور کامل قابل مشاهده بوده و امام راحل در این فرمان به جزئیات خدمت به خانواده شهدا نیز اشاره زیادی کرده اند.

وی پنج هزار دیدار حضوری با خانواده شهدا و هفت هزار ارتباط تلفنی با این خانواده ها را از جمله اقدامات بنیاد شهید استان از ابتدای سال در قالب طرح سپاس ذکر کرد.

مدیرکل بنیاد شهید خراسان جنوبی از وجود 70 نخبه شاهد و ایثارگر در کمیته نخبگان بنیاد شهید استان خبر داد و گفت: باید از توانمندی نخبگان جامعه شاهد و ایثارگر استفاده شود.

قائم مقام نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی نیز احیای شهدا را احیای قرآن دانست و گفت: شهدا در پیروزی انقلاب اسلامی ایران نقش بسزایی داشته و باید این جایگاه در بین مردم فرهنگ سازی شود.

حجت الاسلام علی رضایی بیرجندی اظهارداشت: شهیدان هر کدام اسوه و الگویی برای مردم بویژه جوانان هستند که باید به عنوان الگو نهادینه شوند.

امام جمعه بیرجند یادآور شد: باید برای احیای فرهنگ شهادت و زنده نگه داشتن یاد شهیدان در جامعه برنامه ریزی شود.