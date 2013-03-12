بنیاد نخبگان سعیدی در دانشگاه کاشان گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه کاشان پیش از ظهر سه شنبه در این مراسم، علم را منشاء تحول و پیشرفت دانست و گفت: زیر بنا و مبنای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، علم و دانش است.

عباس کتابی، یکی از عوامل بسیار مهم پیشرفت را نیروی انسانی برشمرد و افزود: نیروی انسانی مهم ترین عامل پیشرفت جامعه در ابعاد مختلف است.

وی، با اشاره به اینکه در کشور نیروی انسانی جوان خلاق و توانمند زیادی وجود دارد خاطر نشان کرد: متاسفانه از ظرفیت های نیروی انسانی در بعد مدیریتی به طور صحیح استفاده نشده است.

رئیس دانشگاه کاشان، مشخص نبودن سیستم مشخص برای جذب و شناسایی نخبگان و عدم تعلق خاطر جوانان را از جمله دلایل عدم استفاده صحیح از ظرفیت های نیروی انسانی ذکر کرد و اظهار داشت: تاسیس بنیاد نخبگان سعیدی، نقطه عطف برای جذب، شناسایی و حمایت از نخبگان است و تاثیر به سزایی در ارتقاء تولید علم و فناوری و توسعه علمی کشور دارد.

کتابی، با اشاره به اینکه این بنیاد با سرمایه خیرین برادران علی و مرتضی سعیدی در این دانشگاه افتتاح شده است ابراز امیدواری کرد: با حمایت این افراد نیکوکار و تلاش و کوشش دانشجویان، نخبگان و پژوهشگران بتوان رشد و ترقی کشور را در تمامی زمینه ها شاهد بود.

بنیانگذار بنیاد نخبگان سعیدی دانشگاه کاشان نیز در این مراسم، هدف از تاسیس این بنیاد را شناسایی، هدایت و حمایت نخبگان، کشف، جذب و پرورش استعدادهای نخبگان، پژوهشگران و کارآفرینان ذکر کرد و افزود: تشکیل این بنیاد تاثیر به سزایی در ارتقاء تولید علم و فناوری و توسعه علمی کشور دارد.

سعیدی با بیان اینکه توسعه و آبادانی کشور، نیازمند نیروی انسانی توانمند و خلاق است اظهار داشت: فکر و دانش جوانان ایرانی، منشا تحول و پیشرفت است.

وی دانشجویان و پژوهشگران را سازندگان آینده کشور دانست و افزود: پژوهشگران بایستی با خلق تولیدات علمی و ارتباط انسانی صحیح، زمینه رشد و تعالی جامعه و کشور را فراهم کنند.

در این مراسم تفاهم نامه تاسیس بنیاد نخبگان سعیدی امضاء و نشان مهرورزان به مهندس سعیدی اهدا شد.

در این مراسم همچنین نخستین هدیه بیناد نخبگان سعیدی، پژو 206، به "محمد استاد محمدی" رتبه نخست کنکور سراسری ریاضی توسط این خیر والامقام مهندس سعیدی اهدا شد.