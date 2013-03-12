10 پروژه مهر ماندگار در قم آماده افتتاح است/افتتاح 6 هزار واحد مسکن مهر

به گزارش خبرنگار مهر،‌ در جلسه شورای اداری استان قم که ظهر سه شنبه در استانداری قم برگزار شد معاونان استاندار به ارائه گزارش از عملکرد خود پرداختند که در این جلسه حجت الاسلام محمد مهدی عرب انصاری معاون سیاسی و امنیتی استاندار قم با اشاره به اینکه در بازدید از مناطق شهری و بخش ها 56 مصوبه در نظر گرفته شد بیان کرد: از بین این مصوبات 16 مصوبه فرهنگی است از آن جمله می توان به تاکید استاندار به تکمیل یادمان شهدای گمنام کوه خضر نبی(ع) اشاره کرد که اعتبار در نظر گرفته شده برای آن مورد توافق واقع شد.



وی ادامه داد:‌ تشکیل شورای مشورتی ایثارگران با هدف رسیدگی به مشکلات ایثارگران از دیگر مصوبات فرهنگی بود که از هر منطقه تعدادی از خانواده های ایثارگر مشخص شده تا جلسات مشترکی با آنها جهت رفع مشکلاتشان برگزار شود.



وی اضافه کرد:‌ تکمیل پروژه گلزار شهدای سوم خرداد از دیگر مصوبات درنظر گرفته شده است.



معاون سیاسی و امنیتی استاندار قم با اشاره به اینکه 21 مصوبه عمرانی در نظر گرفته شده است افزود:‌ساماندهی بستر رودخانه قمرود تا پردیسان،‌ پیگیری تحقق واگذاری 30 هکتار زمین برای واگذاری سکونتگاه های غیر رسمی، آماده سازی مسیر خودرو و پیاده روی بلوار پیامبر اعظم تانیمه شعبان،‌ پیگیری جهت تاسیس بیمارستان فرقانی و امجدی از پروژه های مهر ماندگار و ‌پیگیری جهت تاسیس مرکز توانبخشی جانبازان تعدادی از این پروژه ها است.



وی گفت:‌ تسریع در بهره برداری موقت از پارکینگ امام خمینی(ره) و افتتاح نهایی آن تا فروردین سال 92 و‌ ارائه خدمات اصناف در پردیسان از دیگر مصوبات است.



توجه ویژه به طرح آمایش سرزمین در سال جدید



در ادامه شورای اداری،‌ سید رضا دهناد معاون برنامه ریزی استاندار قم بیان کرد: یکی از نیازهای استان داشتن اطلاعات دقیق است که یا از طریق گزارشات مکتوب و یا از طریق حضور میدانی انجام می گیرد.



وی با اشاره به اینکه جنس انقلاب اسلامی ایران مردمی است افزود:‌ گفتمان متقابل موجب میان مردم و مسئولان موجب بیان مشکلات و حل بهتر آن ها می شود.



دهناد بیان کرد: بحث آمایش سرزمین یکی از مهمترین موضوعات است که در سال 91 برای نخستین بار 9 جلسه کارگروه آموزشی در این خصوص برگزار شد و خوشبختانه فاز اول آن که تحلیل و شناخت مسائل موجود بود انجام گرفت.



وی ادامه داد:‌ مهمترین بخش آمایش سرزمین تبیین راهبردها،‌ برنامه ها و فعالیت هایی است که در قالب برش بخش و دستگاهی باید تدوین شود که از ابتدای سال جدید با تشکیل مستمر جلسات این اقدام انجام خواهد شد.



دستگاههای فعال تر در ایام نوروز تقدیر می شوند



در این جلسه همچنین معاون هماهنگی امور زائران استاندار قم بیان کرد: از بهمن ماه سالجاری ستاد تسهیلات زائران استان به ریاست استاندار در قالب 10 کمیته تخصصی و یک کمیسیون ویژه امر به معروف و اقامه نماز تشکیل شد.



محسن محرری گفت:‌ همه ساله در ایام تعطیلات نوروزی حجم کثیری از زائران وارد قم می شوند و یا از کمربندی های قم عبور می کنند که این امر نیازمند آمادگی منظم برای استقبال از زائران است.



وی تصریح کرد: در کمیته پشتیبانی و ادارات تمامی ادارات موظف به ارائه خدمات به زائران شده اند، ستاد تسهیلات مرکزی زائران نیز در 26 اسفند ماه فعال می شود،‌ در حوزه خدمات شهری نیز با آماده سازی و آراستگی خیابان ها و آماده سازی بوستان ها به زائران خدمت رسانی می شود.



وی ادامه داد:‌ در ستاد اسکان نیز با همکاری سازمان میراث فرهنگی و آموزش و پرورش 152 هزار نفر ظرفیت اسکان در نظر گرفته شده است و 120 هزار نفر ظرفیت اسکان اماکن عمومی و فضاهای ورزشی و بوستان ها است و 2 هزار نفر نیز در مهمان سرای اداری مستقر می شوند.



معاون هماهنگی امور زائران استاندار قم بیان کرد: در حوزه حمل و نقل و ترافیک نیز تدابیر خاصی در ورودی ها و هسته مرکزی شهر در نظر گرفته شده است و در امدادرسانی نیز استان آمادگی کامل را دارد.



وی گفت:‌کمیته عملکرد کمیته ها و دستگاه های اداری عملکرد دستگاه ها را در ایام نوروز مورد بررسی قرار داده و از دستگاه های موفق تقدیر می کند.



6 هزار واحد مسکن مهر در قم آماده افتتاح است



در ادامه جلسه معاون عمرانی استاندار قم بیان کرد: 28 پروژه مهر ماندگار در قم در نظر گرفته شده است که با توجه به پیگیری انجام شده 10 پروژه آماده افتتاح است.



جواد دلاوری ادامه داد: تاکنون 18 هزار واحد مسکن مهر افتتاح شده است و 6 هزار واحد دیگر نیز آماده افتتاح است.



وی گفت: یکی از مهمترین پروژه های مهر ماندگار آماده افتتاح انتقال آب از سرشاخه های دز است،‌همچنین افتتاح کمربند ریلی شهر قم از دیگر پروژه ها است که به طول 60 کیلومتر مانع از ورود قطارهای باری از داخل شهر می شود.



معاون عمرانی استاندار قم بیان کرد:‌ سه طرح بزرگ صنعتی از هفت طرح صنعتی مهر ماندگار نیز آماده افتتاح است،‌همچنین 2 پروژه ورزشی شامل پروژه هفت تیر و پروژه شهدای نیروگاه می شود.



وی ادامه داد:‌ پروژه ای نیز برای جامعه ایثار گر در نظر گرفته شده است که فاز اول پروژه توانبخشی ایثارگران است که در حال حاضر آماده افتتاح است.



دلاوری اضافه کرد:‌پروژه پدافند غیر عامل از پروژه های آماده بهره برداری مهر ماندگار مقاوم سازی پل نعل بندان است.



وی بیان کرد: آماده سازی و آسفالت 9 پروژه راه های روستایی از دیگر پروژه های آماده افتتاح است.

