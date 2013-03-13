مطبوعات محلی برخی اتفاقات تاریخی را گاه نگاری نکنند/ اتحاد اقوام و ادیان حفظ شود

داریاوش عزیزیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وقوع برخی اخلاف نظرها بین اقوام مختلف طی 100 تا 200 سال گذشته در ارومیه و انتقاد از پرداخت برخی نشریان محلی استان به این موضوعات، افزود: متاسفانه عدم آگاهی کافی مردم از مسائل به وقوع پیوسته در سده های گذشته نیز باعث ایجاد ضدیت، تنش و سوء تفاهم در جامعه شده و این موضوع برای اتحاد موجود در کشور خوب نیست.

وی با اشاره به ارائه تذکرات و اعلام نظر در خصوص این مطالب به استانداری و فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی، ادامه داد: متاسفانه برخی کتاب ها نیز در ارومیه چاپ می شود که به نظر من به دلایل امنیتی و اتحاد و زندگی مسالمت آمیز مثال زدنی اقوام و ادیان در این استان خوب نبوده و بوی نفاق و بروز اخلافات می دهد.

عزیزیان با بیان اینکه ایران متعلق به همه مردم بوده و پیروان ادیان و اقوام گوناگون نیز به توسعه و پیشرفت آن احساس مسئولیت دارند و در این جهت تلاش می کنند، اظهار داشت: جراید و مطبوعات باید دقت کافی داشته و مدیران و مسئولان حوزه مطبوعات باید نسبت به ابعاد مختلف اخبار، مقالات، گزارش و یادداشت های مندرج در رسانه های مکتوب و حتی مجازی نظارت دقیق و کافی داشته باشند.

کشیش کلیسای شرق آشور با اشاره به تاثیر 100 درصدی مطبوعات بر افکار عمومی و عملکرد مردم در برخورد با مسائل مختلف دینی، اقتصادی، سیاسی و ...، اعلام کرد: رسانه ها در حوزه اتحاد اقوام و ادیان که ارومیه و آذربایجان غربی رنگین کمانی از پیروان ادیان مختلف است، تاثیر شگرفی داشته و نباید با درج برخی اخبار زمینه اختلافات داخلی و قومیتی را با توجه به هجمه های فرهنگی دشمنان را فراهم کنند.

وی با اشاره به زندگی مسالمت آمیز آشوریان، ارامنه، شیعه و سنی در آذربایجان غربی طی سالهای متمادی، اظهار داشت: بحث تقدم و تاخر حضور ادیان مختلف در ارومیه مهم نیست ولی برخی حرکتهای سیاسی هدایت شده از خارج مرزهای ایران اسلامی باعث ایجاد سو تفاهم های مختلف شده که در این راستا بیان هر حقیقتی همیشه لازم و ضروری نیست و حفظ اتحاد موجود بین پیروان ادیان و اقوام مختلف در اولویت است.