رسیدگی به مشکل 6100 شهروند شهریاری در قالب ملاقاتهای مردمی سالجاری

احمد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ملاقاتهای مردمی فرمانداری شهریار به طور مرتب در 52 هفته سالجاری برگزار شد که در این ملاقاتها، شهروندان به صورت حضوری به طرح مسائل و مشکلات خود پرداختند.

این مسئول عنوان کرد: ملاقاتهای مردمی فرماندار، بنابر مناسبتهای مختلف و نیاز شهروندان، در ادارات و دستگاه های مناطق مختلف شهرستان برگزار شد که در این جلسات علاوه بر فرماندار و معاونین، روسای سایر دستگاه های اداری و اجرایی نیز حضور فعال داشتند.

بررسی مشکلات 800 خانوده شهید شهریاری طی سالجاری

وی ادامه داد: در مجموع 52 جلسه ملاقات مردمی سالجاری، مسائل و مشکلات بالغ بر 6 هزار و 100 شهروند مورد بررسی و پیگیری مسئولان قرار گرفت که از این تعداد، بالغ بر 800 نفر در زمره خانوده معظم شهدا و ایثارگران قرار دارند.

مسئول برگزاری ملاقاتهای عمومی فرمانداری شهریار گفت: امروز نیز با برگزاری آخرین جلسه ملاقات مردمی در سالجاری، بیش از 90 نفر از شهروندان از ساعت 9 الی 13 با فرماندار شهرستان دیدار کرده و به طرح مشکلات خود پرداختند که دستور رسیدگی به موضوعات مطروحه در اسرع وقت، صادر شد.