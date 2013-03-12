ایده نو دائما برای طرح حلقه های صالحین تعریف شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله اسدالله ایمانی در جمع سرمربیان طرح شجره طیبه صالحین استان فارس گفت: گذر روزگار و آمدن شب و روز نوها را کهنه می سازد و کهنه ها را از بین می بردو ما باید باید برای نو ماندن و فعال و با نشاط بودن برنامه ریزی داشته باشیم.

نماینده ولی فقیه در استان فارس شرط نو ماندن و فعال و با نشاط بودن را رفع موانع سر راه نو شدن و نوآوری و خلاقیت در کارها دانست و اظهار داشت: ما باید بتوانیم در هر زمان و در هر شرایطی دستور جدیدی را تعیین و تبیین نماییم.

آیت الله ایمانی اضافه کرد: اگر دنبال رفع مشکل نباشیم دچار روزمرگی خواهیم شد و باید دائما به این طرح هوای تازه و ایده نو برسانیم تا شاداب و با نشاط بماند.

وی با اشاره به حضور 20 الی 30 میلیون جوان و نوجوان مخاطب طرح شجره طیبه صالحین تصریح کرد: اینکه بتوانیم 20- 30 میلیون جوان را در جلسات حضوری دور هم جمع کنیم و به شبهات و پرسش آنها پاسخ بگوییم، به پشتوانه علمی و فکری عمیقی نیاز دارد و باید حوزه های علمیه زمینه های لازم را برای پاسخگویی صحیح و دقیق فراهم کنند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان فارس گفت: پایگاه های مقاومت بسیج و فرماندهان سپاه باید طرح صالحین را به عنوان مهمترین کارشان در نظر بگیرند و با فراهم کردن فضا و امکانات مناسب برای برگزاری حلقه های صالحین، به پیشبرد اهداف متعالی طرح کمک کنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش به سبک زندگی اسلامی اشاره و تاکید کرد: باید 29 موردی که رهبر معظم انقلاب به عنوان سبک زندگی اسلامی مطرح کردند و 29 موردی که به عنوان آسیب های سبک زندگی مطرح فرمودند، به عنوان محتوای مورد بحث در حلقه های طرح صالحین مد نظر قرار دهیم.

آیت الله ایمانی ادامه داد: بهترین فضا برای لبیک گفتن به این فرمایش رهبر معظم انقلاب همین طرح شجره طیبه صالحین است.

در ابتدای این دیدار مسئول تربیت و آموزش سپاه فجر استان گزارشی از فعالیت های صورت گرفته توسط سرمربیان و مربیان طرح شجره شیبه صالحین استان و نیز برنامه های صورت گرفته در خصوص جذب جوانان ارائه کرد.