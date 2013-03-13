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۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۹:۲۴

درستی در گفتگو با مهر:

افزایش قد روند علمی دارد / رشد عرضی استخوان نتیجه استفاده از داروغیرمجاز

افزایش قد روند علمی دارد / رشد عرضی استخوان نتیجه استفاده از داروغیرمجاز

شیراز- خبرگزاری مهر: مدیرنظارت بردارو وفرآورده های بیولوژیکی و مواد علوم پزشکی شیراز گفت: استفاده از داروهای افزایش قد روندی علمی دارد و فقط در سن خاص و تحت نظارت پزشک متخصص امکان پذیر است.

حسام درستی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص فروش داروهای افزایش قد در بازار اظهار داشت: افزایش قد فقط در مسیر علمی تعریف شده و فقط در خانمها تا سن 13 و در آقایان در سن 16 سالگی امکان پذیر است.

وی ادامه داد: این افزایش در فاصله سنی خاص و با تشخیص متخصص امکان پذیر است زیرا پزشک با تشخیص کمبود هورمن رشد و سنجش فیزیولوژیکی فرد داروهای هورمونی مناسب تجویز می کند تا کمبود رشد جبران شود.

مدیرنظارت بردارو وفرآورده های بیولوژیکی و مواد علوم پزشکی شیراز عنوان کرد: اگر کسی سن رشد آن گذشته باشد و یا رشد مناسب خود را کرده باشد با مصرف داروهای هورمنی استخوانهای وی به صورت عرضی به جای طولی رشد می کنند.

درستی با تاکید بر اینکه هیچ مسیری برای افزایش قد به جز در سن مناسب وجود ندارد، گفت: فروش دارو در عطاری ها، مراکز غیر مجاز و تبلیغات ماهواره ای هیچکدام نمی توانند به افزایش قد کمک کنند و فقط تبلیغات بازاری هستند.

وی یادآور شد: رشد قد فقط براساس قد فیزیولوژیکی امکان پذیر است و افراد نباید انتظار بیش از حد از مصرف داروهای هورمونی داشته باشند.

کد مطلب 2017320

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    • سحر AF ۱۱:۳۷ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۴
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