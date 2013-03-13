یاسین محمدی، شاعر و مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اثر جدید خود گفت: قرار است تا چندی دیگر آلبوم صوتی شعر «از شمال شرق گنجشک‌ها» توسط انتشارات افراز منتشر شود. این آلبوم در حال حاضر مجوز اولیه انتشار را از وزارت ارشاد دریافت کرده است.

وی ادامه داد: به تازگی کتاب «از شمال شرق گنجشک‌‌ها» توسط نشر افراز منتشر شده است که تعدادی از اشعارم را در بر می‌گیرد. اما آلبوم صوتی مورد نظر شامل 19 قطعه صوتی خوانش شعر با پیش‌زمینه موسیقی است که 11 قطعه آن از دفتر «شبانه‌ها» و 8 قطعه دیگر از شعرهای دفتر «از شمال شرق گنجشک‌ها» است.

محمدی اظهار داشت: کتاب مجموعه شعر «از شمال شرق گنجشک‌ها» دو دفتر شعر دارد که یک دفترش با نام «شبانه‌ها» به طور کامل در آلبوم صوتی خوانده شده ولی از دفتر دیگر کتاب که همنام عنوان کتاب است فقط 8 شعر انتخاب شده است. برای ارتباط مضمونی موجود بین شعرهای شبانه‌ها و موسیقی فردریک شوپن، موسیقی زمینه خوانش شعرها از آثار شوپن انتخاب شده است. مدت کامل این آلبوم 52 دقیقه است و محصولی مستقل حساب می‌شود. یعنی هم ‌می‌توان آن را به صورت مستقل خرید و هم به همراه کتاب آن را خریداری کرد.

وی در پایان گفت: کتاب «از شمال شرق گنجشک‌ها» از دیروز سه‌شنبه 22 اسفند به بازار نشر عرضه شده است. امیدوارم آلبوم صوتی «از شمال شرق گنجشک‌ها» نیز تا برپایی نمایشگاه کتاب تهران منتشر شود. ضبط صدای این آلبوم در استودیو شبخیز انجام شده و تنظیم آن با مهدی مدیرواقفی بوده است.