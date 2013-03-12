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۲۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۲۴

محمدی در گفتگو با مهر:

انتقاد از بی توجهی مسئولان هیئت  انجمنهای ورزشی اصفهان به ورزش راگبی/  سوء مدیریت‌ها انگیزه‌ها را از بین برد

انتقاد از بی توجهی مسئولان هیئت  انجمنهای ورزشی اصفهان به ورزش راگبی/  سوء مدیریت‌ها انگیزه‌ها را از بین برد

اصفهان- خبرگزاری مهر:رئیس سابق کمیته راگبی استان اصفهان گفت: در ابتدای کار که به کمیته راگبی استان آمدم انگیزه بسیاری برای کار داشتم اما مدیریت غلط رئیس هیئت انجمن‌های ورزشی موجب شد انگیزه‌ها از بین برود چراکه مسئولان نسبت به ورزش راگبی بی توجه هستند.

امین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از آبان ماه سال 89 بود که در هیئت انجمن‌های ورزشی و کمیته راگبی استان اصفهان آغاز به کار کردیم و پیش از من هم آقای گریگوریان که از مدرسین بین‌المللی و مربی تیم ملی بودند این سمت را بر عهده داشتند.

وی با بیان اینکه پس از من آقای مشکیان رئیس کمیته راگبی استان اصفهان شدند، تصریح کرد: هدف من از قبول این سمت تنها کمک به این رشته بود.

رئیس سابق کمیته راگبی استان اصفهان در ادامه به انتقاد از رئیس هیئت انجمن‌های ورزشی استان اصفهان پرداخت و افزود: آقای عطایی چندین بار گفته ورزش راگبی را از استان اصفهان حذف می‌کنم و در حال حاضر هم این هیئت بهتر است نام خود را به هیئت ورزش‌های هوایی تغییر دهد.

وی با بیان اینکه همه اخلاق عطایی را می‌شناسند، تاکید کرد: وی با اخلاق نامناسبی که دارد به هیچ عنوان شایسته سمت ریاست چنین هیئتی نیست، از وی به اداره کل ورزش و جوانان استان شکایت هم کردیم و گفتند رسیدگی می‌کنیم اما در عمل هیچ کاری صورت نگرفت.

وی ادامه داد: فردی اگر توانایی اداره یک هیئت ورزشی را ندارد باید کنار بکشد چرا که عطایی نه تلفن کسی را پاسخ می‌دهد نه مشکل کسی را رفع می‌کند.

محمدی گفت: رئیس هیئت انجمن‌های ورزشی استان اصفهان در جلساتی که حضور داشته اعلام کرده اگر به حساب هیئت تا سقف 100 میلیون تومان واریز شود، من برمی‌دارم و بیش از آن را به کمیته‌ها می‌دهم چرا که هزینه بسیاری از جیب خودم کرده‌ام.

رئیس سابق کمیته راگبی استان اصفهان تاکید کرد: در حال حاضر مسئولان دیگر کمیته‌های تحت پوشش هیئت انجمن‌های ورزشی نیز از ترسشان حرفی نمی‌زنند اما من دیگر آب از سرم گذشته و ترسی از صحبت کردن ندارم.

وی با بیان اینکه کم‌کاری‌هایی که شده تأثیر خودش را در این هیئت گذاشته است، گفت: در ابتدای کار که ریاست کمیته راگبی را بر عهده گرفتم انگیزه بسیاری برای کار کردن داشتم و حتی از جیب شخصی خودم نیز برای رشته راگبی هزینه کردم اما هر زمان که بحث پول را نزد آقای عطایی بیان کردیم ناسزا شنیدیم.

محمدی ادامه داد: از اخلاق‌های بد دیگر این فرد این است که هر کار مثبتی نیز که دیگران برای ورزش انجام می‌دهند را به نام خودش به پایان می‌رساند.

وی تاکید کرد: رئیس هیئت انجمن‌های ورزشی استان اصفهان در جایی اعلام کرده مبلغ 4 میلیون تومان بودجه به کمیته راگبی استان اصفهان داده که این حرف وی یک تهمت و دروغ محض است چرا که در زمان مدیریت خدابخش مدیرکل ورزش و جوانان سابق استان اصفهان با هزاران زحمت توانستم تنها یک میلیون تومان پول بگیرم و چون بودجه به حساب هیئت واریز می‌شد عطایی این پول را به ما نمی‌داد و پس از اینکه بسیار پیگیرش شدم توانستم این پول را از رئیس هیئت انجمن‌های ورزشی با زحمت بسیار زیاد بگیرم

 

کد مطلب 2017324

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