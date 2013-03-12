امین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از آبان ماه سال 89 بود که در هیئت انجمن‌های ورزشی و کمیته راگبی استان اصفهان آغاز به کار کردیم و پیش از من هم آقای گریگوریان که از مدرسین بین‌المللی و مربی تیم ملی بودند این سمت را بر عهده داشتند.

وی با بیان اینکه پس از من آقای مشکیان رئیس کمیته راگبی استان اصفهان شدند، تصریح کرد: هدف من از قبول این سمت تنها کمک به این رشته بود.

رئیس سابق کمیته راگبی استان اصفهان در ادامه به انتقاد از رئیس هیئت انجمن‌های ورزشی استان اصفهان پرداخت و افزود: آقای عطایی چندین بار گفته ورزش راگبی را از استان اصفهان حذف می‌کنم و در حال حاضر هم این هیئت بهتر است نام خود را به هیئت ورزش‌های هوایی تغییر دهد.

وی با بیان اینکه همه اخلاق عطایی را می‌شناسند، تاکید کرد: وی با اخلاق نامناسبی که دارد به هیچ عنوان شایسته سمت ریاست چنین هیئتی نیست، از وی به اداره کل ورزش و جوانان استان شکایت هم کردیم و گفتند رسیدگی می‌کنیم اما در عمل هیچ کاری صورت نگرفت.

وی ادامه داد: فردی اگر توانایی اداره یک هیئت ورزشی را ندارد باید کنار بکشد چرا که عطایی نه تلفن کسی را پاسخ می‌دهد نه مشکل کسی را رفع می‌کند.

محمدی گفت: رئیس هیئت انجمن‌های ورزشی استان اصفهان در جلساتی که حضور داشته اعلام کرده اگر به حساب هیئت تا سقف 100 میلیون تومان واریز شود، من برمی‌دارم و بیش از آن را به کمیته‌ها می‌دهم چرا که هزینه بسیاری از جیب خودم کرده‌ام.

رئیس سابق کمیته راگبی استان اصفهان تاکید کرد: در حال حاضر مسئولان دیگر کمیته‌های تحت پوشش هیئت انجمن‌های ورزشی نیز از ترسشان حرفی نمی‌زنند اما من دیگر آب از سرم گذشته و ترسی از صحبت کردن ندارم.

وی با بیان اینکه کم‌کاری‌هایی که شده تأثیر خودش را در این هیئت گذاشته است، گفت: در ابتدای کار که ریاست کمیته راگبی را بر عهده گرفتم انگیزه بسیاری برای کار کردن داشتم و حتی از جیب شخصی خودم نیز برای رشته راگبی هزینه کردم اما هر زمان که بحث پول را نزد آقای عطایی بیان کردیم ناسزا شنیدیم.

محمدی ادامه داد: از اخلاق‌های بد دیگر این فرد این است که هر کار مثبتی نیز که دیگران برای ورزش انجام می‌دهند را به نام خودش به پایان می‌رساند.

وی تاکید کرد: رئیس هیئت انجمن‌های ورزشی استان اصفهان در جایی اعلام کرده مبلغ 4 میلیون تومان بودجه به کمیته راگبی استان اصفهان داده که این حرف وی یک تهمت و دروغ محض است چرا که در زمان مدیریت خدابخش مدیرکل ورزش و جوانان سابق استان اصفهان با هزاران زحمت توانستم تنها یک میلیون تومان پول بگیرم و چون بودجه به حساب هیئت واریز می‌شد عطایی این پول را به ما نمی‌داد و پس از اینکه بسیار پیگیرش شدم توانستم این پول را از رئیس هیئت انجمن‌های ورزشی با زحمت بسیار زیاد بگیرم