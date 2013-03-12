1400 تن ميوه براي ايام نوروز يزد ذخيره سازي شد

ناصر رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سازمان صنعت، معدن و تجارت، هر سال مسئولیت تنظیم بازار میوه شب عید مردم را بر عهده دارد که در این راستا هزار و 400 تن میوه برای ایام نوروز مردم این استان خریداری و ذخیره ‌سازی کرده است.

وی بيان داشت: هیچ گونه مشکلی در تامین میوه در ایام نوروز در استان يزد وجود ندارد.

رحیمی همچنین از ذخیره سازی 500 تن گوشت منجمد در استان خبر داد و افزود: تاکنون 100 تن گوشت توزیع شده و بقیه تا پایان سال توزیع می شود.

معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد با اشاره به ذخیره سازی یک هزار و 700 تن گوشت مرغ منجمد در این استان يزد بيان كرد: همچنین تاکنون 900 تن مرغ توزیع شده است.

رحیمی تصریح کرد: این امر به منظور تنظیم قیمت در بازار و دسترسی آسان شهروندان به این کالا، گوشت منجمد در ایام عید نوروز در دسترس عموم قرار مي گيرد.