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۲۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۰۹

رحيمي:

1400 تن ميوه براي ايام نوروز يزد ذخيره سازي شد

1400 تن ميوه براي ايام نوروز يزد ذخيره سازي شد

يزد - خبرگزاري مهر: معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد از ذخیره سازی هزار و 400 تن میوه برای ایام نوروز خبر داد.

ناصر رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سازمان صنعت، معدن و تجارت، هر سال مسئولیت تنظیم بازار میوه شب عید مردم را بر عهده دارد که در این راستا هزار و 400 تن میوه برای ایام نوروز مردم این استان خریداری و ذخیره ‌سازی کرده است.

وی بيان داشت: هیچ گونه مشکلی در تامین میوه در ایام نوروز در استان يزد وجود ندارد.

رحیمی همچنین از ذخیره سازی 500 تن گوشت منجمد در استان خبر داد و افزود: تاکنون 100 تن گوشت توزیع شده و بقیه تا پایان سال توزیع می شود.

معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد با اشاره به ذخیره سازی یک هزار و 700 تن گوشت مرغ منجمد در این استان يزد بيان كرد: همچنین تاکنون 900 تن مرغ توزیع شده است.

رحیمی تصریح کرد: این امر به منظور تنظیم قیمت در بازار و دسترسی آسان شهروندان به این کالا، گوشت منجمد در ایام عید نوروز در دسترس عموم قرار مي گيرد.

کد مطلب 2017332

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