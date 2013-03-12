قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی بیگانه در تایباد اجرایی شد

حمزه آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب هیات وزیران و تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی به علت تخطی از مقررات مربوط به عدم بکارگیری حروف و زبان لاتین در تابلوی سردر مغازه ها، این قانون با ارسال اخطار کتبی به مدیران فروشگاه هایی که از اسامی بیگانه استفاده مي كنند به مرحله اجرایی درآمد.

وی گفت: در همین رابطه طی سالهای 90 و 91 تاکنون به بیش از 100 فروشگاه در تایباد و باخرز و مراکز بخشها اخطار کتبی ارسال شده است، که از این تعداد حدود 50 درصد از فروشگاه های فوق نسبت تعویض نام فروشگاه خود که جزء اسامی بیگانه بوده است اقدام كردند.

آزاد افزود: فروشگاه هایی که بعد از دریافت اخطار سوم نسبت تغییر نام فروشگاه اقدام نکنند برخورد قانونی خواهد شد، ضمنا استفاده از مارک های تجاری معروف مثل سونی، سامسونگ و ال جی در سردر فروشگاه ها بلامانع است.