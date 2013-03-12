به گزارش خبرنگار مهر، محمد رجایی در نشست امروز اعضای هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد با خبرنگاران گفت: خام فروشی مطلوب نیست، چراکه مواد معدنی کشور تمام شدنی هستند و دیگر تولید آنها ممکن نیست، بنابراین باید این مواد را تبدیل به ارزش افزوده کرده و بعد صادر کنیم.

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران افزود: مادامی که ماده معدنی صادر شود، نه تنها سرمایه گذاری به کشور وارد نخواهد شد، بلکه منابع طبیعی کشور نیز به هدر می‌رود، این در شرایطی است که باید صادرات مواد خام را متوقف کرد و حتی خاک را نیز صادر نکرد؛ بلکه تلاش کرد تا با ایجاد ارزش افزوده بیشتر، سودآوری بیشتری را برای کشور به ارمغان آوریم.

وی تصریح کرد: به شدت با صادرات سنگ آهن مخالفیم چراکه خلاف مصالح ملی است؛ البته در این راستا دولت و مجلس باید تعیین تکلیف این کار را صورت دهند و از حقوق مردم دفاع کنند. رجایی میزان صادرات سالانه سنگ آهن را 17 میلیون تن عنوان کرد.

در ادامه رسول خلیفه سلطان، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: تولید فولاد خام در 11 ماهه ابتدای سال جاری، 13 میلیون تن بوده است که نسبت به سال قبل، 7 درصد کاهش را نشان می‌دهد، این در حالی است که در این دوره، تولید محصولات فولادی 16 میلیون تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود 2 درصد افزایش داشته است.

وی، تولید تیرآهن را 1.8 میلیون تن عنوان و تصریح کرد: این میزان تولید 9 درصد نسبت به سال قبل کاهش نشان میدهد، ضمن اینکه تولید میلگرد نیز با 7 درصد کاهش به 5.2 میلیون تن رسیده است، در عین حال تولید ورق نیز با 13 درصد کاهش به 6.7 میلیون تن رسیده است.

به گفته خلیفه سلطان، واردات فولاد خام به کشور 2.8 میلیون تن بوده که در مقایسه با سال قبل، 8 درصد کاهش را نشان می‌دهد، این در شرایطی است که واردات محصولات فولادی نیز با 36 درصد کاهش، به 3.2 میلیون تن رسیده است.

وی، واردات تیرآهن را با 63 درصد کاهش، میلگرد 33 درصد کاهش، ورق 32 درصد کاهش عنوان کرد و گفت: مصرف در 11 ماهه ابتدای امسال برای تیرآهن 24 درصد کاهش، میلگرد 10 درصد کاهش، انواع ورق 6 درصد کاهش را تجربه کرده است.

همچنین حمیدرضا طاهری‌زاده، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نیز گفت: در سال جاری ارز بسیار کمی به واردات فولاد رسیده است و هم اکنون دغدغه صادرات در این زمینه وجود دارد، چراکه بازارسازی صورت گرفته ولی تا به امروز نتوانستیم نتایج مثبتی داشته باشیم؛ البته در این میان وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاری تنگاتنگی در این زمینه داشته است.

وی اظهار داشت: دومین دغدغه ما ارز و بدهی های ارزی است که از گذشته نیز وجود داشته است و بانکها نیز البته در این میان همکاری و تعامل ندارند.

همچنین بهادر احرامیان، عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد در این نشست گفت: کمبود قراضه هم اکنون در حال ملموس شدن است و قیمت در حال افزایش است که باید برای آن راهکاری اندیشید. این در حالی است که نوسانات قیمتی نشانگر این است که واردات قراضه به زودی توجیه قیمتی خواهد داشت.