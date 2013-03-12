غبارروبی مساجد شرق تهران در آستانه سال نو

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی شادالوئی با اعلام این مطلب گفت: با هدف نظافت و آراستگی مساجد، 52 مسجد سطح محدوده غبار روبی شدند.

وی افزود: مساجد به عنوان پایگاه عبادی، سیاسی و فرهنگی مردم جایگاه ویژه‌ای دارند، بنابراین حفظ زیبایی و پاکی ظاهری آنها نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است.

شادالوئی گفت: این طرح از سوی جوانان و نوجوانان به طور داوطلبانه در مساجد شرق تهران اجرایی شد.

وی با اشاره به عطر افشانی مزار شهدا در پنج شنبه آخر سال تصریح کرد: خانواده شهدای منطقه با حضور در بهشت زهرا(س)، ضمن عطر افشانی و قرائت فاتحه با آرمانهای امام راحل (ره) و شهدا تجدید میثاق می کنند.