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۲۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۰۹

غبارروبی مساجد شرق تهران در آستانه سال نو

غبارروبی مساجد شرق تهران در آستانه سال نو

شهردار منطقه 8 از غبار روبی مساجد شرق تهران، در آستانه نوروز با مشارکت شهروندان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی شادالوئی با اعلام این مطلب گفت: با هدف نظافت و آراستگی مساجد، 52 مسجد سطح محدوده غبار روبی  شدند.

وی افزود: مساجد به عنوان پایگاه عبادی، سیاسی و فرهنگی مردم جایگاه ویژه‌ای دارند، بنابراین حفظ زیبایی و پاکی ظاهری آنها نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است.

شادالوئی گفت: این طرح از سوی جوانان و نوجوانان به طور داوطلبانه در مساجد شرق تهران اجرایی شد.

وی با اشاره به عطر افشانی مزار شهدا در پنج شنبه آخر سال تصریح کرد: خانواده شهدای منطقه با حضور در بهشت زهرا(س)، ضمن عطر افشانی و قرائت فاتحه با آرمانهای امام راحل (ره) و شهدا تجدید میثاق می کنند.

کد مطلب 2017352

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