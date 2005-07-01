آمريكا بارديگر به اتباع خود براي سفر به ايران هشدار داد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، دولت آمريكا بار ديگر به اتباع خود درباره سفر به ايران هشدار داد و ادعا كرد احساسات ضد آمريكايي خطر ربوده شدن آنها را افزايش داده است.



يك مسئول در وزارت امور خارجه آمريكا گفت: اين هشدار هيچ ارتباطي با جنجال فعلي درباره گذشته محمود احمدي نژاد رئيس جمهور منتخب ايران كه به مشاركت در عمليات گروگان گيري در سفارت آمريكا در سال 1979 (13 آبان 58) متهم است، ندارد.



وزارت امور خارجه آمريكا در بيانيه هشدار آميز خود اعلام كرد: اين هشدار به دليل اوضاع متشج كنوني بويژه در طول مرزهاي مشترك ايران با عراق است كه ممكن است شهروندان آمريكايي را در معرض آدم ربايي يا تنگناهاي ديگر قرار دهد.



اين وزارتخانه ادعا كرد: برخي عناصر در دولت و ملت ايران همچنان با آمريكا خصومت دارند كه ممكن است در راستاي اعمال تنگنا و محدوديت بر ضد شهروندان آمريكايي يا در راستاي ربودن آنها اقدام كنند.



به ادعاي وزارت امور خارجه آمريكا، برخي مناطق در ايران از جمله مناطق مرزهاي با پاكستان و افغانستان و منطقه كردستان و مناطق نزديك مرزهاي عراقي امن نيستند.