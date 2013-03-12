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۲۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۳۳

آیت الله نورمفیدی:

طلاب و روحانیان رهبران جامعه هستند

طلاب و روحانیان رهبران جامعه هستند

گرگان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در گلستان با اشاره به اینکه طلاب و روحانیان رهبران جامعه هستند، گفت: مدیران حوزه های علمیه، باید با تربیت درست، رهبران خوبی تحویل جامعه دهند و در این راه باید از خداوند متعال استمداد طلبیده و در حد توان تلاش کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی ظهر سه شنبه در جمع مدیران مدراس علمیه استان با اشاره به مسئله وحدت در میان امت اسلامی، اظهار داشت: وحدت از مسائل بنیادی است که باید توجه ویژه به آن داشت؛ چراکه طلابی که در مدارس علمیه تربیت می شوند، در آینده وارد جامعه شده و باید به این مسائل شناخت کافی داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان، با اشاره به اینکه بزرگان و مراجع عظام تقلید بر روی مسئله وحدت تأکید ویژه دارند، ابراز داشت: امروزه با واقعیتی روبرو هستیم که اکثریت دنیای اسلام را اهل سنت تشکیل داده و شیعیان در اقلیت هستند و باید با این مسئله به صورت عقلایی برخورد کرد.
 
وی افزود: میان شیعه و سنی اختلافات عقیدتی، تاریخی، کلامی، حدیثی و .... وجود دارد و باید با أدله و دلیل با آن برخورد کرد و پیشنهاد ما نشست بزرگان شیعه و اهل تسنن در یک لجنه علمی و بین المللی است.
 
امام جمعه گرگان خاطرنشان ساخت: با همکاری مدیریت حوزه علمیه استان و مرکز بزرگ اسلامی کلاس فقه مقارن با حضور طلاب شیعه و سنی برگزار شود تا دو طرف با أدله و مبانی یکدیگر آشنایی پیدا کنند.
 
اتحاد امت اسلامی از تکالیف است
 
عضو شورای حوزه علمیه استان گلستان، با اشاره به وقایع اخیر کشور پاکستان، گفت: قطعا تکلیف ما در مقابل این حرکات، اتحاد امت اسلامی است و خوشبختانه در ایران و استان گلستان وحدت بسیار مناسبی میان شیعه و سنی به وجود آمده و تشیع و اهل سنت به خوبی در کنار یکدیگر زندگی کرده و در مراسمات یکدیگر شرکت می کنند.
 
حجت الاسلام مصطفی ملکی، با اشاره به اتفاقات اخیر در کشور پاکستان، اظهار داشت: شهادت شیعیان در وقایع اخیر در کشور پاکستان باعث اندوه تمام مسلمین جهان شده و حوزه علمیه استان نیز دروس روز شنبه خود را تعطیل کرده و تجمع اعتراض آمیز برگزار نموده است.
 
وی با اشاره به انگیزه و اهداف این حرکت، ابراز داشت: هدف از انجام اینگونه حرکات، این است که فتنه گران توانایی مقابله رودررو با اسلام را نداشته و از درون اسلام و با انجام چنین حرکات زشتی در حال مبارزه با اسلام بوده و به دنبال تفرقه میان شیعه و سنی هستند.
 
مدیر حوزه علمیه استان گلستان، با اشاره به عوامل اجرایی این انفجارها، خاطرنشان ساخت: قطعا گروه هایی که این حرکات را انجام داده اند جزو اسلام نبوده و از درون گروه های تکفیری، سلفی و وهابیت هستند.
 
در پایان این جلسه از حجت الاسلام سراوندی به عنوان برگزیده مسابقه مقاله نویسی روایت محرم در میان اساتید استان تقدیر شد.
کد مطلب 2017370

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