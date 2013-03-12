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۲۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۵۴

طهماسبی:

یادمانهای دفاع مقدس ایلام آماده بازدید زائران است

یادمانهای دفاع مقدس ایلام آماده بازدید زائران است

ایلام - خبرگزاری مهر: جانشین سپاه امیرالمؤمنین استان ایلام گفت: یادمانهای دفاع مقدس ایلام آماده بازدید زائران است.

عبدالصاحب طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در استان ایلام مناطق یادمان ها و عملیاتی بسیاری از دوران دفاع مقدس به یادگار مانده است و استان ایلام در این شرایط فداکاری و مجاهدت غیرقابل وصفی دارد که نه تنها رزمنده ها بلکه آحاد مردم که تقریبا همه استان درگیر حمایت و پشتیبانی دفاع مقدس و هجمه های پی در پی دشمن بوده است.

وی افزود: ازجمله زیارتگاه شهدای شرهانی دهلران، تپه شنی و کله قنی مهران و قرار گاه لشکر امیر المؤمنین بان روشان از جمله یادمان های دوران دفاع مقدس هستند.

وی ادامه داد: ظرفیت اسکان به صورت شبانه برای 500 نفر در این یادمان ها صورت گرفته است.

طهماسبی اظهار داشت: امسال با آمادگی های ایجاد شده پیش بینی این است که قریب به 300 هزار نفر از این یادمان ها دیدن کنند.

کد مطلب 2017373

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