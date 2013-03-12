91درصد گلزارهای شهدا در همدان ساماندهی شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رستمی ظهر سه شنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر ساماندهی 9 درصد گلزارهای شهدا در استان همدان باقی مانده که این موارد شامل مزارهای روستایی است.

رستمی با بیان اینکه سال آینده سال اتمام ساماندهی گلزار شهدا در استان همدان است، گفت: باید در سال آینده تمامی مزارهای شهدا در مناطق روستایی و شهری ساماندهی شوند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثار گران استان همدان با تاکید بر اینکه پیشرفت استان همدان در ساماندهی گلزار شهدا مناسب بوده است، گفت: همدان از استانهای پیشرو در این زمینه در کشور است.

وی در ادامه از هزینه هشت میلیارد تومان برای ساخت مجتمع فرهنگی- ورزشی و تونبخشی برای جانبازان همدان خبر داد و گفت: تکمیل این مجتمع نیازمند چهار میلیارد تومان اعتبار است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثار گران استان همدان با اشاره به برنامه ریزی برای تجهیز واحد توانبخشی این مجموعه اضافه کرد: فاز سوم این مجموعه در سه طبقه اجرا خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت خدمات پزشکی قابل ارائه به جانبازان در این مجموعه عنوان کرد: برای خانواده های جانباز در حوزه خدمات پزشکی به صورت تخصصی آموزشهای لازم داده می شود و نحوه مراقبت از جانبازان به ویژه جانبازان شیمیایی به خانواده ها آموزش داده می شود.

رستمی عنوان کرد: جلسه مشاوره شغلی برای فرزندان شاهد و ایثارگر در سالجاری برگزار شده است.