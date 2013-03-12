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۲۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۴۸

گودرزی:

ضرورت بررسي آسيب هاي اجتماعي شهرستان شهركرد/ راهکارهای اجرایی ارائه شود

ضرورت بررسي آسيب هاي اجتماعي شهرستان شهركرد/ راهکارهای اجرایی ارائه شود

شهركرد – خبرگزاري مهر: معاون سياسي  و اجتماعي فرمانداری شهرکرد گفت:  بررسي آسيب هاي اجتماعي شهرستان شهركرد ضرورت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، يدالله گودرزي پيش از ظهر روز سه شنبه در جلسه شوراي اجتماعي شهرستان شهركرد با اشاره به اهميت توجه به آسیب های اجتماعی در جامعه و تبریک فرا رسیدن 22 اسفند سالروز تاسیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی ادامه داد: رسیدگی به امور شهدا و خانواده معظم ایثارگران کاری عظیم و بزرگی است و باید در راستای اهداف شهدا و امام گام بر داریم.

وی تاکید کرد: در نظر است آسیب های اجتماعی شهرستان شهرکرد را در جلسه شورای اجتماعی برسی و اولویت بندی کنیم و راهکارهای اجرایی لازم در این زمینه را از طریق ادارات مربوطه پیگیری نماییم.

وی فقر اقتصادی، بیکاری، اعتیاد، سرقت، خود کشی و طلاق را مهمترین آسیب های اجتماعی شهرستان شهرکرد بر شمرد و مشارکت دستگاه های اجرایی و سازمانهای مردم نهاد را در این زمینه ضروری دانست.

وی بیان داشت: کمیته تحقیقی - فرهنگی اجتماعی شهرستان به منظور برسی مسائل فرهنگی و اجتماعی تشکیل شده است و نسبت به اعضا و پیگیری آسیب های اجتماعی اقدام می نماید.

سازمان بهزيستي حامي  آسيب ديدگان است

رئيس سازمان بهزيستي شهرستان شهركرد نیز در این جلسه گفت : سازمان بهزيستي شهرستان  شهركرد حامي  آسيب ديدگان است.

غلامرضا روحي با اشاره به اهميت شناخت آسيب ها اجتماعی در جامعه اظهار داشت: سازمان مداخله در بحران اجتماعي و فردي براي جلوگيري از وقوع آسيب های اجتماعي و جرم  و بروز مشكلات اقدام به ارئه خدمات و مشاوره کرده و از افراد آسيب ديده حمايت خواهد کرد.

وي گفت : سازمان بهزيستي شهرستان شهركرد براي جلوگيري اعتياد دربين جوانان اقدام به برگزاري برنامه هاي آموزشي و مهارتي کرده است و در حال حاضر در شهرستان پنج كمپ فعال است و يك كمپ دیگر در دستور احداث است.

وي افزود : آسيب هاي اجتماعي ناشي از دست فروشان و تكدي گران در شهرستان پايين بوده است.

رئيس سازمان بهزيستي شهرستان شهركرد در ادامه گفت: كميته حقيقي كار گروه اجتماعي شهرستان در سطح شهرستان شهركرد تشكيل شده است و مسائل فرهنگي و اجتماعي را بررسي مي كند.

کد مطلب 2017385

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