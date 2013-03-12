حمایت و تامین اعتبار برای ساخت زورخانه در بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون حسنوند ظهر سه شنبه در نشست با رئیس فدراسیون کشتی پهلوانی و زورخانه‏‌ای اظهار داشت: ورزش‌های زورخانه‌ای از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و با توجه به بعد فرهنگی و معنوی آن باید به صورت ویژه مورد توجه قرار بگیرد.

وی از تلاش و حمایت برای ساخت یک زورخانه متناسب با شان استان بوشهر خبر داد و بیان داشت: اعتبار مورد نیاز برای ساخت این زورخانه را تامین می کنیم و مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر از فردا می توانند اعتبار 400 میلیون تومانی را برای ساخت این زورخانه دریافت کنند.

استاندار بوشهر در ادامه خاطرنشان ساخت: برای ساخت و بهره برداری هر چه سریعتر از این زورخانه تلاش می‌کنیم و با ایجاد زمینه ترک تشریفات برای تسریع در راه‌اندازی ان تلاش می‌کنیم.

وی از پارک‌ها به عنوان مکانی مناسب برای ساخت زورخانه یاد کرد و افزود: با توجه به برگزاری برنامه‌های مختلف در ایام و مناسبت‌های مختلف در زورخانه‌ها، اجداث ان در مکان مطلوب می‌تواند زمینه حضور بیشتر مردم در آن را فراهم سازد.

حسنوند در ادامه به تاکیدات مقام معظم رهبری بر توسعه ورزش باستانی و ورزش های زورخانه‌ای اشاره کرد و ادامه داد: این موضوع نقطه امیدی در راستای حمایت بیشتر مسئولان و توسعه این رشته ورزشی است.

وی با اشاره به ابلاغ اعتبار مورد نیاز ساخت زورخانه بیان داشت: این اعتبار از امروز ابلاغ می‌شود و اداره ورزش و جوانان می‌تواند از فردا برای ساخت آن اقدام کند.