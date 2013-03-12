5 راهکار وزیر کشور برای مبارزه با موادمخدر

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمد‌نجار که برای حضور در پنجاه و ششمین نشست سالیانه کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل متحد (CND) به وین سفر کرده است، پنج راهکار برای مبارزه با مواد مخدر پیشنهاد کرد.

نخستین راهکاری که وي در اجلاس وین ارایه کرد لزوم توجه به رویکردی جامع برای حل معضل مواد مخدر در افغانستان با اولویت بخشیدن به طرح‌های معیشت جایگزین در برنامه توسعه این کشور و نیز تشدید فعالیت‌ها جهت انهدام لابراتوارها تبدیل مواد در آن کشور و همچنین مقابله با پیش سازها از مبدا تولید آن بود.

محمدنجار در این اجلاس بر ضرورت اجتناب از انجام اقدامات موازی و ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در منطقه، ضرورت توجه جدی به اصل مسئولیت مشترک توسط همه کشورها، اعم از کشورهای محل تولید، مسیر ترانزیت و محل مصرف و مشارکت موثر همه کشورها در برنامه‌های کشوری و منطقه‌ای دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم ملل متحد به دور از ملاحظات سیاسی تاکید کرد.

وي در این اجلاس خواستار همکاری سازمان‌ها و جامعه بین‌المللی با کشورهای خط مقدم مبارزه با مواد مخدر، متناسب با حجم اقدامات و هزینه‌های صورت گرفته توسط کشورهای مزبور شد.

همچنين یوری فدوتوف مدیر اجرایی دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل نیز در این اجلاس، راهکار مشابهی را ارایه کرد و گفت: حل ریشه‌ای مساله تولید و خرید و فروش مواد مخدر در گرو ارایه جایگزین مناسب و جدی به کشت کنندگان مواد مخدر است.

وی تصریح کرد: هیچ راه حلی برای مقابله با پدیده مواد مخدر به نتیجه نخواهد رسید مگر آنکه جایگزین جدی و منبع درآمد خوبی برای تولید کنندگان فراهم شود.

مدیر اجرایی دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل خواستار رویکرد جامع بین المللی برای مبارزه با مواد مخدر شد.

یوری فدوتوف افزود: همکاری منسجم منطقه‌ای و بین‌المللی زیربنای هرگونه راه حل جدی برای مقابله با مواد مخدر می‌باشد.

گفتنی است، نمایندگان ارشد جمهوری اسلامی ایران و سازمان ملل متحد در اجلاس وین پیشنهادات یکسان دیگری نیز برای مبارزه با مواد مخدر ارایه کردند.