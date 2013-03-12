طرح "استقبال از بهار" در همدان اجرا می شود/ احداث دو پارکینگ طبقاتی در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمسعود عسگریان ظهر سه شنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران با بيان اينکه شهرداري همدان آماده استقبال از بهار است، افزود: در اين طرح اقدامات و فعاليت‌هاي متعدد و متنوعي با هدف خدمت رساني به مردم پيش‌بيني شده است.

وی با اشاره به اهداف اجراي طرح استقبال از بهار يادآور شد: اين طرح به منظور هماهنگي و همراهي و ترغيب عموم شهروندان به منظور حفظ نظافت شهر و پاكسازي محيط شهري در آستانه سال جديد، ارائه خدمات بهينه به شهروندان در زمينه‌هاي خدمات شهري انجام مي‌شود.

طرح "استقبال از بهار" از 21 تا 27 اسفندماه اجرا مي‌شود

وي زمان اجراي طرح استقبال از بهار را از ابتداي اسفندماه جاري و پايان آن را 15 فروردين ماه سال 92 اعلام كرد و افزود: اين طرح از 21 تا 27 اسفندماه با قوت بيشتري اجرا مي‌شود.

وی يادآور شد: براي اجراي اين طرح در حوزه معاونت خدمات شهري ستادي به عنوان ستاد اجرايي طرح استقبال از بهار تشكيل شد كه ساختار سازماني آن مشتمل بر دستگاه‌هاي مسئول در اجرا، ناظر و سازمان‌هاي همكار مطابق جداول مندرج در اين طرح است.

وي گفت: افزايش تابلوهاي راهنما توسط سازمان زيباسازي، مرتب كردن و رفع نواقص پارك‌ها و مبلمان شهري از ديگر اقدامات استقبال از بهار بوده که هم اکنون در دست انجام است.

شهردار همدان در ادامه اظهار داشت: فعالیت و وظایف شهرداری‌ها گسترده است و مدیران این مجموعه عهده‌دار ارائه خدمات در حوزه‌های مختلف به شهروندان هستند.

علیرغم محدودیت منابع مالی، پروژه های عمرانی همدان با قوت اجرا می شود

عسگریان با اشاره به محدودیت منابع مالی افزود: علیرغم این مشکل شهرداری همدان همچنان پروژه های عمرانی را با قوت اجرا می کند.

وی افزود: درحال حاضر چند طرح بزرگ شهری با پیشرفت مناسب در شهر همدان در حال اجرا است که احداث سه تقاطع غیر همسطح و ساخت پارکینگ طبقاتی از عمده این فعالیت ها در سالجاری است.

عسگریان افزود: پارکینگ طبقاتی سینا با ظرفیت 500 خودرو با پیشرفت فیزیکی 75 درصد و پارکینگ طبقاتی حمام قلعه با ظرفیت 200 خودرو آماده بهره برداری است.