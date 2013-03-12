13 کالا در قم قیمتی بالاتری از میانگین کشوری دارند/افزایش 11 درصدی صادرات در سالجاری

به گزارش خبرنگار مهر،‌ یونس عالی پور در جلسه شورای اداری که ظهر سه شنبه در استانداری قم برگزار شد بیان کرد: در حوزه تنظیم بازار آنچه مورد نیاز برای آمادگی شب عید است فراهم بوده و در وضعیت مطلوبی قرار دارد.



وی گفت:‌ برنج، روغن نباتی، شکر سفید، مواد شوینده، کنجاله سویا، گوشت قرمز فریز شده، مرغ منجمد و سایر کالاها به مقدار کافی در قم ذخیره شده‌اند.



وی تصریح کرد: چندین نمایشگاه در قم پیش بینی شده اند که یکی از نمایشگاه ها از دهم تا 19 اسفند ماه دایر بوده و به توزیع کیف و کفش و پوشاک پرداخت،‌نمایشگاه دوم از 20 تا 27 اسفند ماه دایر است و نمایشگاه سوم نیز در مجتمع امام خمینی(ره) و نمایشگاهی دیگر نیز در پردیسان دایر شده است.



رئیس سازمان صنعت،‌ معدن و تجارت استان قم بیان کرد:‌ در سالجاری بیش از 168 هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی و تولیدی انجام گرفته و بیش از 19 هزار مورد تخلف نیز شناسایی شده اند.



وی گفت:‌ در این مدت 23 هزار و 903 بازرسی از نانوایی ها انجام و 2 هزار و 707 پرونده تشکیل شده است.



عالی پور با اشاره به بهره برداری از سه طرح صنعتی افزود: در سالجاری 250 میلیون تومان به نخبگان استان کمک مالی صورت گرفته است.



وی بیان کرد: در سال 91 مجموعا 376 فقره جواز تاسیس صادر شده است و هفت هزار و 701 مورد اشتغال نیز پیش بینی شده است و در طول این مدت از جوازهای تاسیسی صادره 178 مورد به بهره برداری رسیده و زمینه سه هزار و 889 اشتغال نیز فراهم شده است.



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم گفت:‌ با وجود همه مشکلات ناشی از تحریم‌ها، صادرات قم رونق خوبی داشته و شاهد بیش از 11 درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده ایم.



وی بیان کرد:‌کشورهای عراق،‌ افغانستان، ترکیه، آذربایجان و ترکمنستان از کشورهای هدف صادرات قم هستند و مهمترین کالاهای صادراتی قم نیز کفش ماشینی، پلیمرهای صنعتی و کتاب است.



عالی پور گفت: 68 نوع کالا در سال 90 صادر شده است در حالی که در سال 91 بیش از 70 نوع کالا به 46 کشور صادر شده است.



وی بیان کرد:‌ تا 21 اسفند ماه سالجاری 13 کالا در قم قیمتی بالاتری از میانگین کشوری و 43 مورد کمتر از میانگین ملی بوده‌‌اند و 2 مورد نیز هم‌تراز بوده است.



دستگاه های نظارتی بر جمع آوری چادرهای بلوار زائر اهتمام ویژه داشته باشند



در ادامه جلسه شهردار قم بیان کرد:‌شهرداری قم در آستانه عید نوروز علاوه بر توجه به این مساله،‌ با توجه به درپیش بودن ایام فاطمیه ستاد فاطمیه را نیز در شهرداری تشکیل داده است.



محمد دلبری گفت:‌ در آستانه عید نوروز شهرداری اقدام به تعطیلی پارکینگ های رودخانه کرده است و پارکینگ زائر از 21 اسفندماه به صورت آزمایشی در حال بهره‌برداری است که ظرفیت 2 هزار خودرو را دارد و در صورت ضرورت طبقات دیگر آن نیز قابل استفاده هستند.



وی بیان کرد: پروژه میدان امام خمینی(ره) در سفر رئیس جمهور به قم افتتاح خواهد شد.



وی گفت: دستگاه های نظارتی داخل شهر نسبت به جمع آوری چادرهای داخل بلوار زائر اهتمام ویژه داشته باشند زیرا کمپ هایی در بوستان ها برای اسکان موقت زائران در نظر گرفته شده و اطلاع رسانی لازم نیز صورت گرفته است.



10 هزار دیدار از خانواده ایثارگران و شهدا در سالجاری



در ادامه جلسه رئیس بنیاد شهید و امور ایثار گران استان قم بیان کرد:‌ یکی از مشکلات ایثارگران این است که امور درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته بر عهده دستگاه ها محول شده است که برخی از دستگاه ها در امیدواریم این امر به وضعیت معیشت و درمان بازنشستگان مشکلی وارد نسازد.



محمد کاظم پورامینی گفت:‌ سال گذشته 13 هزار دیدار از خانواده شهدا و ایثار گران انجام گرفت و امسال نیز تاکنون 10 هزار دیدار از خانواده این عزیزان انجام گرفته است.



تاسیس کانون های کوثر در قم



در ادامه جلسه مشاور امور بانوان در استانداری قم بیان کرد: طرح ملی رحمت در سالجاری در قم بصورت کامل اجرا شد.



معصومه ظهیری گفت: مجموعه پیشنهادات و درخواست‌های بانوان قمی در حال جمع‌بندی است و حاصل آنها در نخستین جلسه شورای برنامه‌ریزی استان قم ارائه خواهد شد.



وی بیان کرد: نشست های تخصصی برای بانوان مناطق در نظر گرفته شده است که مجموعه این پیشنهادات در نشست ها جمع بندی شده و در اولین شورای برنامه ریزی استان ارائه می شود.



مشاور امور بانوان استانداری قم گفت: تقویت کانون های فرهنگی و اجتماعی کوثر در دستور کار است و در بخش ها نیز این کانون ها دایر خواهد شد تا بیش از گذشته به فعالیت های فرهنگی پرداخته شود.



وی تصریح کرد:‌ در جمکران و حرم مطهر حضرت معصومه(س) ستاد احیای امر به معروف با نظارت و هماهنگی دفتر امور بانوان به فعالیت می پردازد.



وی با اشاره به لزوم توجه به دورکاری بانوان شاغل افزود: مدیران ادارات باید به نحوی این برنامه را تدارک ببینند که زنان شاغل قمی هم بتوانند از این طرح حمایتی بهره‌مند شوند.



مشکل کمبود آب در سال 92 نخواهیم داشت



در ادامه جلسه مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان قم بیان کرد:‌خوشبختانه پروژه انتقال آب از سرشاخه های دز تحقق یافته و اقدامات حتی زودتر از زمان بندی مشخص شده انجام گرفته است.



سید حسن رضوی مهر گفت: با توجه به بارندگی خوب در سرشاخه های دز ذخیره آب خوبی در آنجا وجود دارد.



وی بیان کرد: امسال برای ذخیره آب تابستان از سد 15 خرداد و گلپایگان استفاده شده است و در سال 92 مشکل کمبود آب نخواهیم داشت.



کاهش 40 درصدی ورودی به معلولیت ها در سالجاری



در ادامه جلسه مدیر کل بهزیستی استان قم بیان کرد: خوشبختانه با اقدامات خوبی که در سال 90 در امر پیشگیری از معلولیت ها انجام گرفت بیش از 40 درصد ورودی به معلولیت ها کاهش یافت و به کمتر از 120 مورد رسید.



ابراهیم حاجی مظفری گفت: یکی از اقدامات پیشگیرانه انجام گرفته پیشگیری از ناشنوایی نوزادان بود که در سال 90 و 91 کلیه نوزادان مورد تست شنوایی سنجی قرار گرفتند.



وی ادامه داد:‌ سال گذشته سه مرکز مشاوره ژنتیک در قم وجود داشت که در سالجاری به پنج مرکز رسید و سال آینده هفت مرکز ایجاد خواهد شد.



وی بیان کرد: سالن ورزشی برای جامعه هدف و معلولان افتتاح خواهد شد.

