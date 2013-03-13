قرمزهای کوچکی که محکوم به مرگند/ جشنواره بازگشت ماهی گلی به چرخه حیات اجرا شود

به گزارش خبرنگار مهر، هرساله با شروع عید نوروز تعداد زیادی ماهی قرمز برای همراهی با انسان ها و نشستن در سر سفره عید به فروش می رسند.

با فرا رسیدن عید نوروز میلیونها ماهی قرمز به فروش می رسد و قیمت ارزان آن باعث ورود تعداد زیادی ماهی به خانه ها و بی توجهی به نحوه زندگی آنها می شود.

کم توجهی به روش نگهداری این ماهیان عمر آنها را از حدود 30 سال به چند روز می رساند و این موجودات زنده علاوه بر اذیت شدن در زمان حیات نمی توانند عمر طبیعی خود را طی کنند.

برای نگهداری ماهی قرمز در خانه باید شرایط زیست این موجود فراهم باشد به طور مثال آب ظرف نگهداری ماهی به طور مرتب و با رعایت نکاتی مانند نگهداری آب به مدت 12 ساعت برای از بین رفتن کلر و هم دما شدن با آب قبلی ظرف تعویض شود.

همچنین ماهی باید در ظروف شیشه ای بزرگ مثل آکواریوم یا تنگهای شیشه ای مناسبِ بزرگ نگهداری و در دو وعده به آن غذا داده شود و از ایجاد استرس و سر و صدای زیاد برای آنها خودداری کنیم.

حال با این شرایط و موارد زیاد دیگر برای نگهداری این زیستمندان کوچک، بهتر است اگر شرایط نگهداری آنها را نمی توانیم رعایت کنیم برنامه ای برای بازگرداندن آنها به محیط های مناسب داشته باشیم.

با توجه به اینکه این حیوانات را نمی توان در زیستگاه های طبیعی رها کرد شاید بتوان تحت عنوان برپایی یک جشنواره توسط یکی از ارگانها و یا انجمن های مردمی این ماهیان را جمع و در حوضچه های مناسب شهری بریزیم.

راه اندازی چنین جشنواره هایی در سطح شهر علاوه بر حفظ این زیستمندان به فرهنگسازی برای مراقبت از حیوانات از کودکی نیز کمک می کند تا بتوان با نهادینه کردن فرهنگ حمایت از حیوانات شاهد از بین رفتن موجودات زنده به دست انسانها در سالهای آینده نباشیم.

نیاز به همکاری انجمن های مردمی برای برگزاری جشنواره

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: طرح بازگرداندن ماهی قرمز به مکان های مناسب زیستی در قالب جشنواره پیشنهاد مناسبی است که نیاز به همکاری انجمن های مردمی دارد.

محمد فرخ زاده با اشاره به اینکه بررسی های لازم برای اجرای این جشنواره انجام می شود، اظهار داشت: ما همیشه برای توزیع ماهی در سطح شهر برنامه داشته اما برای جمع آوری آن تاکنون طرحی اجرا نشده است.

وی ادامه داد: تنها مشکل بر سر راه جمع آوری این ماهیان نداشتن مکان مناسب برای نگهداری است چراکه شهرداری فقط در پارک آزادی حوضچه مناسب دارد و بقیه حوضچه ها متعلق به سازمانهای دیگر بوده و یا کوچک و نامناسب برای نگهداری ماهی است.

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز تصریح کرد: در صورت همکاری انجمن های مردمی برای اجرای این طرح شهرداری شیراز هماهنگی های لازم با دستگاه های مختلف را انجام می دهد تا بتوان از نابودی این حیوانات که تعداد آنها نیز زیاد است جلوگیری کرد.

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گزارش: سحر عصایی