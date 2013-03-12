دو سارق زورگیر با راهنمایی شاکی بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد منصور زمانی افزود: در راستای اجرای طرح امنیت محله محور مأموران گشت انتظامی این یگان هنگام گشتزنی در ضلع شرقی پارک زائر بودند که فردی سراسیمه به آنها مراجعه کرد.

وی بیان داشت: شاکی که "حسین" نام داشت به مأموران گفت که هفته گذشته در پارک "زائران" دو نفر سد راهم شدند و با تهدید چاقو و ضرب و شتم کیف دستی ام که حاوی 150 میلیون ریال وجه نقد و تلفن همراه ام بود را به سرقت برده و متواری شدند.

سرگرد زمانی ادامه داد: شاکی ادامه داد که دقایقی پیش هنگام تردد متهمان را مشاهده کردم، مأموران بلافاصله با گرفتن مشخصات ظاهری متهمان از شاکی به گشتزنی در همان محدوده پرداختند که دقایقی بعد دو نفر را با همان مشخصات که در حال پرسه زدن بود، مشاهده کردند.

وی عنوان کرد: مأموران در یک عملیات غافلگیرانه موفق شدند متهمان را که به محض مشاهده پلیس قصد فرار داشتند را دستگیر کنند، در بازرسی از متهمان که "احمد" و "ناصر" نام داشتند یک قبضه چاقو، دو دستگاه تلفن همراه دو کیف پول کشف شد.

سرگرد زمانی در پایان اضافه کرد: مأموران متهمان را به همراه شاکی و اموال مکشوفه برای تکمیل پرونده و تحقیقات بیشتر در خصوص جرایم احتمالی دیگر به کلانتری انتقال داد.

حضور پلیس دو سارق منزل در کهریزک را ناکام گذاشت

رئیس کلانتری 170 کهریزک از دستگیری دو سارق منزل در شهرک امام حسن(ع) خبر داد و گفت: این دو متهم هنگام فرار از دست مأموران شناسایی و بازداشت شدند.

سروان بایرام علی گوزل زاده ضمن اشاره به دستگیری دو تن از سارقان منزل در شهرک امام حسن(ع)، به تشریح اقدامات مأموران این یگان در شناسایی و دستگیری متهمان این پرونده پرداخت.

وی بیان داشت: شب گذشته یکی از تیمهای گشت انتظامی این کلانتری در حال گشتزنی در محدوده فوق بود که ناگهان یکی از شهروندان سراسیمه به آنها مراجعه کرده و اظهار داشت که دو سارق در حال سرقت منزل می باشند.

سروان گوزل زاده ادامه داد: بلافاصله آدرس خانه مذکور دریافت شد و مأموران با درخواست نیروی کمکی به محل مراجعه کردند که در همین زمان دو سارق که چهره های خود را پوشانده بودند از در ورودی منزل به خیابان وارده شده و سعی کردند از محل بگریزند.

وی بیان داشت: بلافاصله هر دو متهم تحت تعقیب قرار گرفته و در میان کوچه مذکور در حالی که سعی داشتند آلات و ادوات سرقت خود را در جوی آب بیاندازند، بازداشت شدند.

کلانتر 170 کهریزک ادامه داد: در بازرسی از متهمان که "میلاد" و"احمد" نام داشتند شش میلیون وجه نقد، دو حلقه النگوی طلا و یک ساعت مچی مالباخته کشف شد .

وی در پایان تصریح کرد: با کشف اموال مسروقه متهمان لب به اعتراف گشوده و پس از اقرار به جرایم خود مبنی بر سرقت اموال منزل، برای سیر تحقیقات تکمیلی به پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شدند.