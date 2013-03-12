به گزارش خبرنگار مهر، صدرالله محتشم ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با تبریک پیشاپیش عید نوروز، اظهار داشت: خدمات‌رسانی مطلوب به علاقمندان به کتاب یکی از مهمترین اهداف ما در این اداره‌کل است و از همه فرصت‌ها برای حضور افراد در کتابخانه های عمومی استفاده خواهیم کرد.

وی ادامه داد: افراد زیادی هستند که در ایام نوروز نیز نیاز دارند که در کتابخانه‌ها حضور یابند و نیازمند استفاده از کتاب‌ها و فضای کتابخانه‌های استان بوشهر هستند که ما نیز تلاش داریم بستر را برای این افراد مهیا سازیم.

مدیر کل کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر به هماهنگی‌های صورت گرفته برای ارائه خدمات به افراد علاقمند در ایام نوروز اشاره کرد وبیان داشت: کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر در ایام نوروز تعطیل نیستند و به ارائه خدمات می‌پردازند.

وی افزود: از کتابخانه‌های استان بوشهر هشت كتابخانه فقط دو روز تحویل سال و روز سیزدهم فروردین تعطیل بوده و كتابخانه مصلحیان بوشهر به صورت شبانه روزی به جز روز تحویل سال، در خدمت مردم و علاقمندان است و در این زمینه سرویس‌دهی می‌کند.

محتشم به برنامه‌های ویژه کتابخانه‌ها در این ایام اشاره کرد و ادامه داد: این کتابخانه‌ها با پهن کردن سفره نوروز در کتابخانه‌ها از مراجعین به‌ویژه مسافران نوروزی پذیرایی خواهند کرد.

مدیر کل کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر گفت: کتابخانه‌ها در شهرهای توریستی و گردشگری نقشه‌های گردشگری را در اختیار مسافران نوروزی قرار خواهند داد.

وی اضافه کرد: كتابخانه عمومی بانو فاطمه مصلحیان در بوشهر، كتابخانه عمومی اهرم، كتابخانه عمومی حجت الاسلام محسنی جمی در شهرستان جم، كتابخانه عمومی غدیر در كنگان، كتابخانه عمومی دیر، كتابخانه عمومی شماره دو در گناوه، كتابخانه عمومی باقرالعلوم(عدر ( دیلم، كتابخانه عمومی شهید بهشتی تنگستان و كتابخانه عمومی شماره یک در شهرستان دشتی به علاقمندان سرویس می‌دهند.