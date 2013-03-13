به گزارش خبرنگار مهر، چند هفته ای است که شاهد راه اندازی ایستگاه های مطالعه در نقاط مختلف استان البرز هستیم؛ این اقدام حرکتی است به منظور ترویج فرهنگ مطالعه در این رابطه حجت الاسلام محمدجواد واثق امام جمعه اشتهارد می گوید: ایجاد نوآوری در طرح های کتابخوانی مثل "ایستگاه مطالعه" همان تحقق سرانه مطالعه مفيد و از مطالبات مهم رهبري است.

وی می افزاید: برای ايجاد نياز به كتاب در جامعه سه چيز لازم است؛ اول اين‌كه مردم بايد برای مطالعه فراغت داشته باشند، دوم اینكه جامعه بايد محققان و متفكرانی داشته باشد كه در هر زمينه‌ای نوآوری داشته باشند و طرحی نو در افكنند.

حجت الاسلام والمسلمين محمدجواد واثق ادامه داد: ايستگاه مطالعه طرحی نو و در عین حال اساسی و بنيادی در این زمینه است و سرمايه‌گذاری در آن به هيچ عنوان اتلاف هزينه‌ای در بر ندارد. حتی اگر كتاب‌ها به جايگاه بازگردانده نشود چيزی كه وارد زندگی مردم شده، كتاب است و این یعنی آغاز راه برای مطالعه.

امام جمعه اشتهارد می گوید: کتاب بابی از ابواب علم و معرفت كتاب است. اگر درباره كتاب خوب بيانديشيم يقينا در زندگي مان منافع زيادي خواهيم برد.

وی می افزاید: مقام معظم رهبری فرمایش جالبی دارند: "حقيقت آن است كه كتاب يكى از ارزشمندترين فرآورده‌هاى بشرى و گنجينه‌ بزرگ‌ترين ثروت‌هاى بشر يعنى دانش و تحقيق است." وقتی معظم له می فرمایند "دين و دنياى بشر و جسم و جان انسان، به بركت كتاب تأمين و تغذيه مى‌شود و فرآيند كمال بشرى به وسيله‌ كتاب تحقق مى‌يابد." با تمام وجودم این مسئله را درک می کنم و باور دارم اگر این جمله ایشان را ما مسئولان گوش فرا دهیم و عمل کنیم دیگر نیازی به نگران شدن در امر فرهنگ مطالعه نخواهیم داشت.

امام جمعه اشتهارد با اشاره به لزوم فرهنگ سازی برای مطالعه در خانواده می افزاید: من فكر مى‌كنم اگر بشود فرهنگ كتابخوانى را در كشور رايج كنيم و به توليد كتاب خوب توجه نماییم آنوقت می توانیم بگوییم که فرمایش رهبری عزیز را با جان و دل پذیرفته و عمل کرده ایم.

وی برپايي ايستگاه مطالعه را در ترغيب و تشويق مردم به مطالعه موثر دانسته و می گوید: این حرکت گامي به سوي جامعه اي با مردمي است كه مطالعه جزو امور واجب روزمره شان است و اينگونه است كه جامعه به سوي پيشرفت و تعالي خواهدرفت.محمد صفری عضو شورای شهر اشتهارد نیز در این رابطه بیان می کند: افراد در مطالعه با نیازمندی های منابع مواجه هستند اگر این نیاز با ایستگاه های مطالعاتی شروع شود خیلی مفید خواهد بود.

لزوم افزایش ایستگاه های مطالعه متناسب با جمعیت در استان

وی در خصوص ایستگاه مطالعه می گوید: 4 ایستگاه باید به 400 یا 4000 ایستگاه افزایش یابد و افتتاح اين ايستگاه ها در راستاي تحقق رهنمود هاي مقام معظم رهبري براي عمومي كردن و رشد سرانه مطالعه موثر خواهد بود.

محمد صفری می افزاید: طرح ايستگاه مطالعه به بخشي از نياز هاي مردم پاسخگو است؛ كتاب يكي از مهمترين و اساسي ترين نياز يك فرد در زندگي است و اگر متولیان امر کتاب بتوانند یکی از نیازهای زندگی هر فردی را با بررسی دقیق و عالمانه برآورده نمایند، می تواند مثمر ثمر باشند و رفع این نیاز با ایستگاه های مطالعاتی بعید به نظر نمی رسد.

وی با اشاره به موضوعاتی که بهتر است در ایستگاه مطالعاتی گنجانده شود نیز بیان می کند: برای اینکه افراد را کتابخوان کرد باید ابتدا دانست مردم به چه موضوعاتی علاقمند هستند و بر اساس آن تامین ماخذ داشت.

به عقیده من از آنجایی که فرهنگ مطالعه از سنین کودکی شکل می گیرد کتاب های کودک باید تعداد بیشتری از منابع ایستگاه های مطالعه را به خود اختصاص دهد.

صفری می گوید: کتابخانه باید خانه اهل فرهنگ باشد و شورای شهر بايد به كمك طرح ايستگاه مطالعه بيايد.

صفری ایجاد ایستگاه های مطالعه در مکان های مهم شهری را مهمترین اولویت در این زمینه می داند و می افزاید: دراجرای این طرح کتاب ها با سهولت در اختیار افراد قرار گیرد؛ ضمن اینکه می توان افراد خیری را برا ی تشویق و اهدای کتاب و یا کمک به تداوم ایستگاه های مطالعاتی با این روش ترغیب کرد.

وی درخصوص پرواز کتاب ها و عدم بازگشت به ایستگاه های مطالعه نیز بیان می کند: مزایای این طرح بیشتر از معایب آن است و این امکان نیز وجود دارد که کتابها برگشت داده نشود؛ هدف از این طرح انس با کتاب و کتابخوانی و تبلیغات کتاب است و حال اگر چنین اتفاقی رخ داد مشکلی پیش نخواهد آمد.